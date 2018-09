Kolarov: Ne zanimaju me komentari za Stojkovića, najbolja opcija bi bio Mesi

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Beogradu protiv Rumunije igra meč drugog kola Grupe 4 Lige C u Ligi nacija. Na konferenciji za medije koja je juče održana u Beogradu, kapiten "orlova" Aleksandar Kolarov dotakao se svoje izjave od prije nekolika dana, kada je kazao da ne razumije postupak nekih fudbalera da ne igraju za Srbiju, već za druge reprezentacije.

Kolarov kritikovao je prošle sedmice kritikovao reprezentativce Crne Gore koji su rođeni u Srbiji, kazavši da "igrači poput Filipa Stojkovića i Adama Marušića nisu vjerovali u sebe kada su birali da igraju za selekciju Crne Gore".

Na ovu izjavu reagovali su iz Crvene zvezde kazavši da FSS nije želio Stojkovića i kada je znao da ga zove srpska bratska republika Crna Gora.

"Ne zanima me ko šta komentariše za Filipa Stojkovića i da li bi on bio dobra opcija ili ne. Najbolja opcija bi bio Mesi, ali je on Argentinac. Zvezdan Terzić me dobro poznaje i mislim da su u Zvezdi pogriješili tim saopštenjem, jer igrač koji igra za Crnu Goru ne može da igra za nas i tu nema šta sporno. Ne želim da polemišem dalje, svi ti koji komentarišu sigurno su veći Srbi od mene", izjavio je Kolarov.

Nakon izlaganja o Stojkoviću i Crvenoj zvezdi Kolarov je govorio o atmosferi oko reprezentaicje Srbije, koja i nije baš najbolja u posljednje vrijeme, nakon verbalnih sukoba selektora Krstajića sa pojedinim igračima i otkazivanjem nastupa, koji su uslijedili nakon toga.

"Nadam se i volio bih da stadion bude pun, ali realno gledam stvari i atmosferu oko reprezentacijie. Mislim da neće biti pun i ne zanma me šta drugi misle", rekao je kapiten Srbije.

Meč na stadionu Partizana na programu je večeras u 20:45.

