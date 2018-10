Komentator RTCG ublažava bruku Nove M i Sport kluba

Komentator Javnog servisa Maksim Živaljević večeras će na TV Nova M prenositi duel Lige nacija koji Litvanija i Crna Gora igraju u Viljnusu, saznaju “Vijesti”.

U pitanju je jednokratni angažman, uz odobrenje odgovornih ljudi RTCG. Živaljević više od dvije decenije na Javnom servisu prenosi važne fudbalske, vaterpolo i košarkaške utakmice, a obavljao je i ulogu urednika sportskog programa.

Nova TV i Sport klub, koji su vlasnici prava prenosa utakmica Uefine Lige nacija za Crnu Goru, pokušaće na ovaj način da ublaže bruku koja je prije tri noći, tokom utakmice Crna Gora - Srbija pod Goricom, otišla u etar posredstvom jedne od samo četiri crnogorske televizije koje imaju nacionalnu frenkvenciju.

Komentator Sport kluba iz Srbije Milo Lekić dobio je te noći zadatak da govori ijekavicu i da zdušno navija za Crnu Goru. Očigledno nepripremljen za ulogu koju bi malo ko mogao da odglumi, iako i sam glumac (imao je ulogu u seriji "Budva na pjenu od mora"), Lekić je miješao akcente, pogrešno izgovarao riječi (“u prvom poluvrijemenu” i slično) i toliko neprirodno favorizovao Crnu Goru, da je nastala lakrdija koja je zasjenila sve aktere balkanskog derbija, prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije u istoriji.

I navijače koji su bili dostojni spektakla, i dvostrukog strijelca Aleksandra Mitrovića, i sudiju Đanluku Rokija, i selektora Crne Gore Ljubišu Tumbakovića koji je isključen po prvi put otkada sjedi na crnogorskoj klupi...

Dodatni skandal tokom TV prenosa izazvali su i mikrofoni koji su u uvodnih sedam minuta utakmice, dok se Lekićev glas iz nepoznatih razloga nije ni čuo, bili uključeni samo ispod dijela južne tribine gdje su bilo smješteno nekoliko stotina navijača Srbije. Tako je u etar otišao šovinističko-nacionalistički folklor (“Ko ne skače taj je Š....”, “U boj, krenite junaci svi”...), što se na samom stadionu, gdje je ostalih 10-ak hiljada navijača uglavnom navijalo u fer i sporskom duhu, gotovo nije ni čulo...

Presedan sa komentatorom iz Srbije, koji prenosi fudbalske mečeve crnogorske reprezentacije na televiziji koja ima nacionalnu frekveniciju u Crnoj Gori, najavljen je još u septembru, tokom utakmica Lige nacija Rumunija - Crna Gora i Crna Gora - Litvanija.

I tada se čuo glas komentatora Sport kluba iz Srbije. Kako je do toga došlo?

Nova M (doskorašnji Pink M) i Sport klub su u vlasništvu istog, američkog giganta, „United group”, koji je vlasnik i kablovskog operatera Telemach.

Američka firma, koju je nedavno preuzeo britanski fond „BC partners”, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija i Evropskog prvenstva za područje ex-YU za 40 miliona eura.

S obzirom na pravilo Uefe da utakmice reprezentacija moraju da prenose televizije sa nacionalnom frekvencijom, a ne kablovske, Sport klub je prenio prava prenosa na televiziju koja ima istog vlasnika - Novu M, doskora Pink M. Sport klub, kako smo čuli, i dalje uređuje sportski program Nove M za područje Crne Gore. Neko je u tom vrtlogu donio toliko nepromišljenu, toliko netaktičnu odluku da komentator iz Srbije prenosi utakmicu Crna Gora - Srbija čak i za područje Crne Gore, da je samo mogao da nastane - fudbalsko-televizijski vašar, ni manje ni više od toga.

Nova TV i Sport klub pokušaće da sve to ublaže tako što će za utakmicu Crne Gore večeras (vjerovatno i ubuduće) postaviti crnogorskog komentatora, pa makar on dolazio iz druge TV kuće. Morali su, međutim, to da urade i ranije, jer je ružna slika već otišla u etar. I to bespovratno....

