Konferencija Đokovića: O planinarenju sa suprugom, Samprasu, Nadalu i Federeru...

Novak Đoković obilježio je drugi dio sezone na teniskim terenima. Nakon osvajanja Vimbldona i kompletiranja "Zlatnog mastersa" nakon trijumfa u Sinsinatiju, srpski tensier uspješno ljeto krunisao je sinoć osvajanjem US Opena.

Na konferenciji za medije nakon meča Srbin je priznao da nije očekivao ovako uspješnu sezonu.

"Da ste mi u februaru, kad sam imao operaciju, rekli da ću osvojiti Vimbldon, Sinsinati i sada US Open, ne bih vjerovao. Iskreno, očekivao sam da ću se vratiti na visok nivo brzo, to je trajalo tri, četiri mjeseca. Tokom tok perioda, naučio sam mnogo o sebi. Naučio sam da budem strpljiv, što nikada nije bila moja jača strana", rekao je Đoković.

Prekretnica u sezoni bio je poraz na Rolan Garosu od Marka Ćekinata.

"Taj poraz me je naučio mnogim stvarima. Bio sam razočaran igrom tog dana, iako sam prethodno osjećao da napredujem. Nakon toga Išao sam na planinarenje sa svojom suprugom. Poslije tri sata smo stigli na vrh. Sjeli smo i gledali na svijet iz drugačije perspektive, udisali novu inspraciju, motivaciju. Taj trenutak mi je posebno ostao u sećanju", objasnio je Đoković.

Prošlu i prvi dio ove sezone obilježili su brojni problemi.

"Razumijem i poštujem istoriju. Prošlost nas može mnogo naučiti, ali istovremeno, želim svu pažnju da posvetim trenutnim stvarima. To zna moj tim, moja porodica. Ne želim da poredim ovu godinu sa prošlom i slično. Želim da budem tu, da treniram snažno i pametno, da budem uspješan".

Đoković je do 14. Grend slem titule došao nakon pobjede nad Huanom Martinom del Potrom (6:3, 7:6, 6:3). US Open je osvajao u istoj sezoni kad i Vimbldon.

"Nadam se da će se to događati svake godine. Šalu na stranu, Vimbldon je bio moj dječački san. Kad sam ga prvi put osvojio, to je otvorilo mnoga vrata kad je riječ o mojim mogućnostima. Osjećao sam da ostali slemovi čekaju na mene, nakon što osvojim Vimbldon. Osvajanje bilo kog slema ti daje mnogo samopouzdanja".

Đoković se, nakon sinoćne titule, izjednačio sa svojim idolom Pitom Samprasom sa po 14 Grend slem trofeja na trećem mjestu vječne liste. Ispred su samo Rafael Nadal sa 17 i Rodžer Federer sa 20.

"Pit je legenda i idol. Zbog njegove titule na Vimbldonu počeo sam da se bavim tenisom. Kad je riječ o Rodžeru i Rafi, prije 10 godina bih rekao da njeisam srećan što sam dio iste ere kao oni. Danas to jesam. Mečevi sa njima su me učinili ovakvim igračem. Činimo jedni druge boljima. Porazi koje sam doživljavao od njih na Grend slemovima su pomogli da napredujem do ovog nivoa i počnem da ih pobjeđujem".

Za kraj, Đoković je govorio i o neprijatnim dešavanjima iz ženskog finala US Opena.

"Volim Serenu, žao mi je cijele situacije. Ona je plakala, Naomi je plakala... Bilo je teško. Moje mišljenje je da sudija nije trebalo da dovede Serenu do krajnjih granica, pogotovu u finalu. Promijenio je tok meča, a to nije bilo potrebno. Svi imamo jake emocije tokom borbe za titulu. Sve u svemu, bilo je nepotrebno. Osaka je zaslužila titulu", zaključio je Đoković, koji je od danas treći na ATP listi.

