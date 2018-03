Konte se poklonio Mesiju: On je super, super, top igrač

Treneru Čelsija Antoniju Konteu nije preostalo ništa drugo nego da se pokloni Leu Mesiju, nakon ispadanja njegovog tima od Barselone u osmini finala Lige šampiona.

Čelsi je u revanšu na "Nou Kampu" odigrao solidan meč, ali je Mesi napravio razliku, i to razliku od tri gola (3:0).

Argentinac je sa dva pogotka stigao do veličanstvene brojke od 100 golova u Ligi šampiona, a fantastično je asistirao Dembeleu za drugi gol Katalonaca.

"Zahvalan sam što uopšte imam priliku da mu udijelim kompliment - on je super, super, top igrač. Najbolji na svijetu. Nevjerovatno je šta je sve sposoban da uradi", kazao je Italijan.

Na osam utakmica protiv Čelsija prije ove sezone Mesi nije uspio da zatrese mrežu, ali je sve nadoknadio u ovom dvomeču, sa ukupno tri gola u mreži Tiba Kurtoe.

"On je sposoban da postigne 60 golova svake sezone. Govorimo o veličanstvenom fudbaleru. Želi da ostane u Barseloni do kraja karijere, zato svi moraju da imaju veliki respekt prema njemu. To je i najbolja opcija za njega, jer zajedno sa svojim klubom, piše nevjerovatnu priču".

Kada je završio o Mesiju, Konte se okrenuo utakmici - njegov tim je imao dovoljno šansi da barem zakomplikuje revanš...

"Rezultat je nepravedan", naglasio je Italijan.

"Nismo imali sreće. Naša statistika je fantastična. Ali, primili smo gol poslije samo dva minuta. Nakon toga smo pokušali da igramo fudbal, dominirali smo veći dio meča. Pokazali smo da možemo da igramo u oba pravca. Platili smo ceh greškama, Barselona je imala Mesija, a mi naše šanse nismo realizovali. Ne samo u ovoj utakmici. Nevjerovatno je da smo u dva meča protiv Barselone četiri puta pogodili stativu. Ponosan sam na moje igrače", rekao je Konte, koji je bio nezadovoljan suđenjem Slovenca Skomine.

"Bio je penal nad Alonsom. Da smo smanjili na 2:1, možda bi sve bilo drugačije".

Barselona će se u petak u Nionu naći na žrijebu parova četvrtfinala Lige šampiona, zajedno sa Realom, Seviljom, Juventusom, Romom, Bajernom, Mančester sitijem i Liverpulom.

