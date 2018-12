Košmarno poluvrijeme i kasno buđenje: Crna Gora bez bodova u drugoj fazi

Rukometašice Crne Gore poražene su od Francuske 25:20 u trećem kolu grupe B i bez bodova ide u drugu fazu.

Košmarno poluvrijeme odigrale su "lavice" protiv domaćina u Nansiju, gubile 16:8 nakon 30 minuta.

U nastavku su dobrom odbranom spriječile Francuskinje da 12 minuta postignu gol, smanjile na 20:17, ali preokret nije bio ni blizu.

Crna Gora se seli u Nant, u drugoj fazi igraće sa Švedskom, Danskom i Srbijom.

Šest golova u duelu sa Francuskom postigla je Jovanka Radičević, četiri Majda Mehmedović.

U domaćem timu nezadrživa Estel Minko sa sedam pogodaka, bez promašaja.

Amandin Lejno je imala deset odbrana, Laura Glozer tri, a Marina Rajčić pet.

Drugo poluvrijeme

Minko nezadrživa - 24:19.

Jauković sa devet metara dva puta - 23:19.

Pogađa i Zadi, ide Francuska na mirnih pet razlike - 22:17.

Minko je "izmislila" gol, nakon 12 minuta - 21:17.

Dva gola Majde Mehmedović, Crna Gora je smanjila na tri razlike - 20:17.

Francuska 11 minuta bez gola, 20:16.

Serija 3:0, odavno Crna Gora nije bila bliža - 20:15.

Promašaj Radičević iz kontre, pogodak Dembele na drugoj strani, sa igračicom više - 20:12.

Dva efektna gola, Mehmedović i Radičević na asistencije Radičević, ali Lakrabe sa crte - 19:11.

Prvi gol Jauković - 17:9.

Još jedna greška u napadu, i to bez golmana, i lopta u praznoj mreži - Minko, 17:8.

Katastrofalna igra Crne Gore u prvih 30 minuta - Francuska ima osam golova prednosti 16:8.

Mnogo tehničkih grešaka u napadu, previše izgubljenih lopti i konfuznih akcija, a odbrana neprepoznatljivo slaba...

Samo dvije odbrane golmanki.

Odavno crnogorska selekcija nije djelovala tako nemoćno.

Prvo poluvrijeme

Dva isključenja u finišu poluvremena, nakon još jednog konfuznog napada - Pino iz sedmerca za 16:8.

Nema gola ni sa dvije igračice više, košmarna noć u Nansiju...

Radičević iz sedmerca, Francuska ima dvije igračice manje, tri minuta do kraja - 14:7.

Kanor još jednom, Francuska leti 14:6.

Kotanea sa krila i ide Francuska na 12:5. Smanjila je Radičević iz sedmerca - 12:6.

I drugi sedmerac nije realizovan - Lejno je odbranila i šut Kaće Bulatović, 11:5.

Dva projektila Orlane Kanor, bez bloka, i opet ide Francuska na velikih šest razlike - 10:4.

Seriju 3:0 "lavica" prekinula je Lakrabe sa 10 metara - 8:4.

Brza dva gola, Raičević - Radičević, 7:3.

Očajan početak Crne Gore, Francuska vodi 6:1.

Pino iz sedmerca uspješna, Jauković nije - brani Lejno, 5:1.

Konačno poslije sedam minuta - Mehmedović 4:1 za Francusku.

.Ponovo Flipe, ponovo iz tranzicije, nakon što je Lejno odbranila drugi šut na utakmici - 4:0.

Greška Kaće Bulatović, još jedna kontra i Dembele za 3:0.

Isključena Jauković, zbog faula nad Zadi.

Flipe sa krila, pa Zadi iz polukontre - Francuska vodi 2:0.

Crnogorske rukometašice igraju protiv Francuske meč trećeg kola grupe B na Evropskom prvenstvu.

Iako su obezbijedile drugu fazu, pred "lavicama" je jedan od najvažnijih mečeva na šampionatu.

Ako pobijede domaćina i šampiona svijeta, u drugu fazu prenijeće dva boda, u slučaju poraza nijedan, pa će šanse da se bore za medalju biti u domenu teorije.

U istom statusu je i Francuska, tako da se očekuje žestoka borba u Nansiju.

U prvom meču trećeg kola grupe B, Slovenija je pobijedila Rusiju 29:27, ali se ništa nije promijenilo - Slovenke završavaju nastup, Ruskinje idu u drugi krug sa četiri boda.

