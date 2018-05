Koti Klark - prvo pojačanje Budućnost Volija?

Koti Klark je, izgleda, prvo pojačanje Budućnost Volija za evroligašku sezonu.

Poznati košarkaški novinar Dejvid Pik, koji ima jake veze u menadžerskim krugovima i velikim klubovima, objavio je da je američki krilni igrač već dogovorio ugovor sa podgoričkim klubom.

Hearing rumbles that Coty Clarke, No. 4 on the VTB League scoring list, agreed on deal to sign with Euroleague's historic newcomer Buducnost Podgorica, winners of the ABA Association.