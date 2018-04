Kožul crnim figurama do preokreta protiv Đukića

U nadmetanju dvojice sjajnih velemajstora u galeriji Diplomatske kule „The Capital Plaza centra“, danas je Hrvat Zdenko Kožul (2611) crnim figurama uspio d anapravi brejk i preokrene rezultat protiv crnogorskog šahovskog prvaka, Nikole Đukića (2548). Rezultat u "Meču šampiona" koji s eigra u šest partija, sada je 2:1, u korist bivšeg evropskog prvaka.

"Bijele figure u ovom meču imaju veoma veliku ulogu, kao servis u tenisu. Oba igrača su u prve dvije partije iskoristila svoj servis odnosno bijele figure pa se sa nestrpljem očekivalo šta su protivnici spremili u kućnim analizama za treći okršaj. Kao što se moglo i pretpostaviti, Đukić je i treću partiju otvorio kraljevim pješakom a Kožul se branio sicilijanskom odbranom. Uskoro je nastala rihter - rauzerova varijanta sa kojom je Kožul imao mnogo uspjeha. Podsjetićemo da je u svom pohodu na evropsko zlato čak tri partije dobio crnim figurama u ovoj varijanti. Do desetog poteza ponovljeni su potezi iz prve partije a onda je Đukić izabrao drugi nastavak. Već sljedeći potez Đukića je bio novost, početak plana koji se do sada nije primjenjivao pri ovakvom redosljedu poteza. Naš šampion je bio spreman za borbu. Nakon izmjena par lakih figura bijeli je pokrenuo svoje pješake na kraljevom krilu a crni je svoju šansu tražio u centru i na daminoj strani po c liniji. U jednom trenutku nastala je izuzetno oštra, neizvjesna pozicija, koju je bilo veoma teško procijeniti i kasnije u analizi uz pomoć kompjutera a kamoli u toku igre. Naš velemajstor je u žaru želje za pobjedom preoštro nastavio omogućivši protivniku efektnu pobjedu u kontranapadu", objasnili su u Šahovskom savezu Crne Gore.

Sjutra od 16 sati je četvrta partija, a Kožul će imati početni potez.

