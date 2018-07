Kraj za Kontea: Bilans dva trofeja, ali i narušena atmosfera u klubu

Dogodilo se očekivano, Čelzi je otpustio Antonia Kontea, nakon dvije sezone i dva osvojena trofeja.

Konte je sa Čelzijem u sezoni 2016/2017 osvojio titulu šampiona Engleske i postavio klupski rekord od 30 pobjeda u sezoni od 38 mečeva. Prethodne sezone je sa Čelzijem u finalu FA kupa pobijedio Mančester junajted.

65% - In all competitions, only Avram Grant (67%) has a better win % as Chelsea manager than Antonio Conte (permanent managers only). Separation. pic.twitter.com/CLlAIRH778