Kralj Cigana se vratio pobjedom protiv nedoraslog Albanca

Kralj Cigana - Tajson Fjuri - vratio se u ring poslije dvije i po godine i u prvoj borbi nakon što je srušio mit o nepobjedivosti legendarnog Vladimira Klička ostvario ubjedljivu pobjedu.

Fjuri (29) je pred svojim navijačima, u rodnom Mančesteru, bez problema savladao deset godina starijeg Albanca Sefera Seferija, koji mu je predao meč poslije četvrte runde.

Bio je to neravnopravan duel, Seferi je očigledno bio "namješten" kao dobar rival u povratničkom meču, koji bi trebalo da bude uvod u znatno teže i glamuroznije borbe.

Tyson Fury certainly enjoyed his return to the boxing ring.



Lots of smiles, a spot of showboating, but the result was a formality.



Report: https://t.co/wdLg67RgtK pic.twitter.com/MeC0pGtJkF