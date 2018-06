Kralj navijača: Ima 78 godina, 11 Mundijala i 135 utakmica

Obučen u patriotski crveno-bijeli plašt i sa krunom ukrašenom malim loptama, Poljak Andžej Bobovski se sprema da pisustvuje 11. Svjetskom prvenstvu.

On ima 78 godina, a prvi put je ćari Mundijala osjetio prije četiri decenije, u Argentini. Od tada fudbalski put ga je vodio do Španije, Meksika, Italije, SAD, Francuske, Južne Koreje i Japana, Njemačke, Južne Afrike i Brazila, sve do Rusije.

Nije mu bilo važno da li Poljska igra u završnici, ako igra još bolje, ako ne - fudbal mu je u krvi.

Sada je spojio oba zadovoljstva. Navijaće za reprezentaciju svoje zemlje i sanjaće o finalu sa Rusijom.

"To bih volio da se dogodi", kazao je Bobovski, koga u domovini zovu "Kralj navijača".

Odgledao je kaže 135 mundijalskih utakmica, a odgledaće najmanje još tri.

"Idem u Moskvu, pa u Kazanj, pa u Volgograd", kaže popularni Bobo.

U Kazanju ga, priča, čeka kraljevski doček, jer će se u tom gradu naći prijatelji sa svih kontinenata koje je stekao tokom svojih putešestvija.

Očekuje i da će "biti živ" za četiri godine, te da će Katar 2022. biti njegov svečani oproštaj...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)