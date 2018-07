"Kramponima na štitnike. Udarac nogom u kičmu. Istina je da patim na terenu..."

Brazilski reprezentativac, Nejmar bio je u centru pažnje na nedavno završenom Mundijalu. Ne zbog nespornog fudbalskog talenta, već zbog previjanja na terenima širom Rusije, na kojima su "karioke" igrale svoje mečeve.

Nesporno je da su neki startovi bili grubi, ali bilo je i onih blažih, nakon kojih bi Brazilac po nekoliko minuta ležao na terenu.

Pedantni statističari utvrdili su da je Brazilac u Rusiji proveo 13 minuta i 50 sekundi valjajući se nakon faulova protivničkih igrača, što je, neusmnjivo, svojevrstan rekord.

Sada se i Nejmar oglasio tim povodom. On je iskoristio reklamu za "Gilette" kako bi odgovorio na brojne kritike.

“Kramponima na štitnike. Udarac nogom u kičmu. Gaženje stopala. Možda mislite da prejterujem i nekada to radim, ali istina je da patim na terenu – nemate pojma šta sve prolazim van njega“, govori Nejmar u reklami.

On je veoma emotivno doživio kritike.

"Kada odem bez razgovora sa medijima, to nije zato što samo volim pobjeđivanje, nego zato što još nisam naučio kako da vas razočaram. Kada djelujem neljubazno, to nije zato što sam razmaženo dijete, nego zato što još nisam naučio da se izborim sa svojim frustracijama. U meni i dalje živi dječak. On nekada zapanji svijet, a nekada sve iznervira. I moja borba jeste da taj dječak ostane živ, ali u meni, ne na terenu", priznaje Brazilac.

Nejmar nakon starta Ljajića u duelu sa Srbijom Foto: Reuters

On je na Svjetskom prvenstvu postigao dva gola, a Brazil je dogurao do četvrtfinala, gde je elimisan od Belgije.

"Možda mislite da sam previše padao, ali realnost jeste da sam se ja raspao – i to boli više od toga kada ti neko stane na skočni zglob koji si operisao. Izdvojio sam vrijeme da prihvatim vaše kritike, da se pogledam u ogledalo i postanem novi čovjek. Ali sada sam ovde, sa otvorenim srcem. Pao sam, ali samo oni koji padnu mogu da ustanu. Možete da nastavite da me gađate kamenjem ili možete da odbacite kamenje i da mi pomognete da ustanem jer kad ustanem, onda i cijela zemlja ustaje sa mnom“, rekao je napadač PSŽ-a.

