Kristijano Ronaldo - veliki fudbaler velikog srca

Za nekoga ko zarađuje 420 hiljada eura nedjeljno i ima milionske sponzorske ugovora ne predstavlja problem da finansijski pomogne onima koji su u nevolji.

Bogati i slavni to, povremeno, i urade, a Kristijano Ronaldo je jedan od onih koji godinama učestvuje i organizije humanitarne akcije.

Prije dvije godine je proglašen za najhumanijeg sportistu – s razlogom. Evo i zbog čega.

ŠKOLE U GAZI – On je 2011. godine osvojio Zlatnu kopačku, kao najbolji strijelac u evropskim ligama sa 40 golova. Vrijedan trofej nije stavio u vitrine, već ga je izložio na aukciju, u sklopu Fondacije Real Madrida.

Zlatna kopačka je prodata za 1,5 miliona eura, a novac je usmjeren na obnovu škola u pojasu Gaze.

SIROTIŠTA U IZRAELU – Dvije godine kasnije, izraelski milijarder Idan Ofer kupio je Ronaldovu Zlatnu loptu za 600 hiljada eura, a Portuigalac je novac donirao sirotištima u Izraelu.

AMBASADOR – Kristijano Ronaldo je ambasador organizacija “Save the Children”, “Unicef” ​​and “World Vision”. Ulogu ambasadora ne doživljava kao protokolarnu, već je vrlo aktivan u svojim porukama i interakciji sa pratiocima na društvenim mrežama.

Kada je 2014. godine osvojio Zlatnu loptu, u pozdravnom govoru, naglasio je da nagradu posvećuje djeci oboljeloj od leukemije, dok je prošle godine u emotivnoj poruci na Instagramu apelovao na svjetske lidere da zaustave sukobe u Siriji, nazvavši djecu iz te zemlje “pravim herojima”.

On je istog dana donirao veliku svotu novca organizaciji “Save the Children”, za pomoć djeci u Siriji, ali je zahtjevao da se ne saopšti iznos.

BONUSI ZA CRVENI KRST – U njegovom ugovoru sa Realom postoje brojne klauzule, a bonuse koje ispuni redovno uplaćuje humanitarnim organizacijama. Tako je 2013. godine Crvenom krstu uplatio 100 hiljada eura, koje je dobio od UEFA, kao član idealnog tima sezone 2012/13. Godinu kasnije istoj organizaciji uplatio je 450 hiljada eura, koje je dobio od Reala, nakon osvajanja Lige šampiona.

DONOR – Za razliku od većine sporista, Ronaldo na tijelu nema nijednu tetovažu. Razlog – on je dobrovoljni davalac krvi.

Učestvuje u brojnim akcijama, poziva ljude da daju krv.

Kada je saznao da je sin bivšeg saigrača Karlosa Martinsa potrebna transplatacija koštane srži, Ronaldo je donirao svoju srž!

ZEMLJOTRES U NEPALU – U aprilu je Nepal pogodio razoran zemljotres, u kome je stradalo devet hiljada ljudi, a preko 22 hiljade je povrijeđeno.

Ronaldo je reagovao odmah, a svjetski mediji su javili da je organizaciji “Save the children” uplatio čak pet miliona dolara za pomoć toj zemlji.

BORBA PROTIV KANCERA - Ronaldova majka Dolores Aveiro pobijedila je kancer dojke, a u znak zahvalnosti bolnici u kojoj se liječila donirao je 120 hiljada eura.

BRIGA O MALOM NUHAZETU - Ronaldo je 2009. godine čuo priču o devetogodišnjem Nuhazetu Gulen iz Las Palmasa, koji je obolio od kancera kostiju.

Organizovao je njegov let do Madrida, prevoz do hotela u kome su bili on i njegovi saigrači. Otac malog Nuhazeta rekao je Ronaldu da je jedina nada eksperimentalno liječenje u SAD. Portugalac je platio sve troškove, ali Nuhazet nije uspio da se oporavi – preminuo je u martu 2013.

DRES I NOVAC ZA ERIKA – Mali Erik Ortis Crus obolio je od rijetke bolesti koja napada mozak, kada je imao pres službi Reala, sa molbom da njenom sinu pošalje potpisani Ronaldov dres.

Kada je saznao o čemu se radi, Ronaldo je platio 55 hiljada eura za prvu operaciju na mozgu i obavezao se da će pokriti troškove daljih tretmana. Poslao je i potpisan dres, a jedan, takođe sa njegovim potpisom, dao je na aukciju. Novac od prodaje je proslijedio Erikovoj majki.

