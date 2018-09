Kristijano? Top igrač, ali samo je jedan bio fenomen Ronaldo

Dolazak Kristijana Ronalda podigao je rejting Serije A, od Juventusa, ali i od ostalih klubova, se očekuje da budu potpuno konkurentni rivalima iz Španije i Engleske, te Bajernu i Pari sen Žermenu...

I dok se u Italiji analizira kakav će uticaj Portugalac imati u kalću i za kalćo, mnogi se sjećaju njegovog prethodnika, Brazilca Ronalda i njegovog dolaska u Inter i utiska koji je ostavio.

Francuz Sebastijan Frej, koji je sa Ronaldom bio saigrač u Interu, nema dilemu...

"Kristijano je igrač top klase, ali je Ronaldo bio iznad svih kategorija. On je bio pravi i jedini fenomen", kazao je Frej.

On je rekao da današnje generacije, nažalost, ne znaju mnogo o pravom Ronaldu.

"To je šteta, ja mom sinu stalno pričam o njemu. On je bio igrač kakav se nikada neće ponoviti. Brzina, dribling, realizacija - niko nikada nije imao takve karakteristike. Nije bio samo neponovljivi fudbaler, on je divan čovjek. Nakon pauze za Božić donosio je poklone svima, uključujući i radnicima koji su održavali teren", ispričao je Frej.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)