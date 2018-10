Krstajić: Možda smo iznenadili Crnu Goru sa SMS-om

Srbija je pobijedila crnu Goru, upisala je drugi trijumf u Ligi nacija.

Selektor Mladen Krstajić je bio zadovoljan i igrom i rezultatom.

"Najbitnije je da smo pobijedili. Moram da čestitam igračima na korektnoj i iscrpnoj borbi 90 minuta. Iz drugog dijela je bilo momenata koje moramo da ispravimo, ali realno smo bili bolji. Mogli smo da postignemo još koji gol, ali treba biti zadovoljan s ovim", rekao je Krstajić.

Na redu je Rumunija:

"Rekao sam i u najavi susreta - treba prvo gledati ovaj meč, pa tek onda sa Rumunijom. Sigurno je da će biti teško u Bukureštu, u prvoj utakmici smo odigrali neriješeno, ali ćemo otići da se nadigravamo i pokušamo da izvučemo pozitivan rezultat. Nadam se da će nam to donijeti da u novembru igramo barem jednu prijateljsku, nezvaničnu utakmicu", istakao je selektor "orlova" i dodao:

"Ovo je početak "klinaca", jer je bilo devet mladih igrača, ako među njima računamo i Mitrovića. Od iskusnijih su tu bili samo Dušan Tadić i Antonio Rukavina. To je veliki plus za nas, ekipa je potpuno podmlađena i ovi igrači su pokazali da imaju budućnost. Od Milinković-Savića ne očekujem potez, nego da stalno igra na visokom nivou, jer ima takav karakter. Mnogi su vjerovatno očekivali da počne ovu utakmicu, ali to su bile neke taktičke zamisli i možda smo iznenadili Crnu Goru", zaljučio je Krstajić.

