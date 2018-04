Lacio i Inter nastavili borbu za Ligu šampiona, Atalanta preskočila Milan

Lacio i Inter prate Romu, borba za dva mjesta u Ligi šampiona naredne sezone se nastavlja.

Rimljani su na svom "Olimpiku" bili bolji od Sampdorije sa 4:0, Inter je savladao Kjevo (2:1), pa se četiri kola prije kraja na tabeli ništa nije promijenilo - Roma i Lacio dijele treće mjesto sa po 67 bodova, milanski velikan ima jedan manje...

Lacio, za koji je Adam Marušić odigrao 90 minuta, otpor Sampdorije je slomio u prvom poluvremenu kada je dominaciju krunisao preko Sergeja Milinković-Savića i Stefana de Fraja.

Đenovljani se ni u nastavku nisu mnogo pitali, a tačku na sigurnu pobjedu je stavio Ćiro Imobile koji je postigao dva gola i sada je na cifri od 29.

Лацио - Сампдория. Обзор матча. Италия. Серия А 2017/18. 34 тур. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

"Ne bavimo se kalkulacijama, već mislimo samo na to kako da pobijedimo sve utakmice do kraja. Protiv Sampdorije nikada nije lako, rezultat 4:0 može da zavara, ali ovakav trijumf smo i zaslužili", rekao je trener Lacija Simone Inzagi.

Inter je, s druge strane, imao težak posao u Veroni - u prvom poluvremenu je bio očajan, ali je u drugom sve došlo na svoje pogocima Maura Ikardija i Ivana Perišića.

Ikardi je postigao 26. gol u Seriji A i postao tek prvi igrač Intera još od sezone 1958/59. koji je upisao 26 ili više pogodaka u sezoni.

26 - Prior to Mauro #Icardi this season, the last @Inter player to score 26+ goals in a single Serie A season was Angelillo in 1958/59. Sniper. #ChievoInter pic.twitter.com/Jl5NAQiDkj