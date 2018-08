Lajani bodrio nezainteresovanog Kirjosa

Teniski singl je baš to - igrači su sami na terenu i niko ne može da im pomogne.

Ne smiju da imaju kontakt sa trenerima, ali se na US openu desilo nešto nezabilježeno, jer je Mohamed Lajani pronašao riječi kojima je motivisao Nika Kirjosa.

Pri vođstvu Pjer-Ig Arbera 6:4, 3:0, nakon što je kontroverzni Australijanac namjerno gubio poene, švedski sudija je sišao iz stolice i počeo da razovara sa njim.

Here's what led to the umpire telling him to try pic.twitter.com/dFia7Wvkug

"Hoću da ti pomognem. Ti si sjajan za tenis i znam da ovo nisi ti", rekao je Lajani nezainteresovanom Kirjosu.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd