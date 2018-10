Las Vegas na nogama: Pogledajte atmosferu uoči borbe godine

Ljubitelji MMA sporta večeras će dobiti poslasticu koju očekuju godinama - duel Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgregora, u borbi za titulu prvaka svijeta u lakoj kategoriji UFC-a.

U Las Vegasu se održava borba godine, a kakvo interesovanje vlada govori i to da je na zvaničnom mjerenju bilo 20 hiljada ljudi.

CAN. NOT. WAIT!!!



Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor square off before #UFC229!! pic.twitter.com/Eplumi0Enc