Laso: Htio sam da ubijem Obradovića...

Trener košarkaša Real Madrida Pablo Laso rekao je da je njegova ekipa do finala Evrolige došla prije svega zahvaljujući što ima veliki timski duh i veliko srce.

"Kada kažete da igrate velikim srcem, ne mislite samo na jednu utakmicu. To je nešto što se postiže napornim radom i trudom tokom cijele sezone. Moji igrači to imaju, zato su sada i ovdje. Ne kažem da drugi timovi igraju bez srca, ali svi timovi koje su ovdje moraju da imaju veliko srce i timski duh. Ponosan sam na svoj tim i igrače", rekao je Laso novinarima u Beogradskoj areni.

Real Madrid će sjutra u finalu Evrolige igrati protiv Fenerbahčea koji s klupe predvodi Željko Obradović, nekadašnji Lasov trener u kraljevskom klubu.

Na pitanje novinara šta je naučio od Obradovića, on se dosjetio jedne anegdote koja mu isprva nije izgledala previše jasno i bitno.

"Teško je izdvojiti samo jednu stvar koju sam naučio od Željka. To je bilo učenje iz dana u dan, učenje stvari koje naizgled izgledaju glupo, ali na kraju 'rade'. Od prvog dana kada sam stigao u Real, te dve godine sam učio svakodnevno. Imali smo sjajan tim, nismo imali sreće da Željko ostane još malo duže, jer smo mogli da napravimo više i osvojimo više za nekoliko godina. Imao sam sreću da radim s njim i kada pogledate unazad, mnoge stvari koje sam naučio tada koristim kao trener", rekao je Laso.

"Uvijek pamtim utakmicu koju smo pobijedili u Kupu kupova, bila je skoro gotova, vodili smo 11 poena na dva minuta do kraja. Ja sam je odigrao jako dobro tada... Imao sam loptu, bio je toj moj trenutak, trebalo je prenesem loptu na drugu polovinu, a Željko me je sklonio sa strane i rekao 'Pablo, dosta je bilo, vrijeme je da odmoriš'. Hteo sam da ga ubijem, ali bio je u pravu. Rekao mi je 'Pablo, završio si posao i gotovo za danas'. Poslije sam shvatio da je bio u pravu", dodao je Laso kroz osmjeh.

On je rekao da je svestan da će Fenerbahče imati podršku kao da igra na domaćem terenu, ali je dodao da je njegova ekipa spremna za to.

"Koliko ima kilometara od Istanbula do ovde, a koliko od Madrida? Teži je put, Fenebahče ima navijače uz sebe i to je normalno kada se pogleda kilometraža. Ipak, na kraju će biti 'pet na pet' na terenu. Voljeli bismo da imamo više navijača, ali imamo mnogo ljudi koji nas podržavaju, uz nas nas cijele godine, znamo da ćemo igrati u teškoj atmosferi, ali navikli smo na to", rekao je trener kraljevskog kluba.

Na pitanje novinara da prokmentariše igre Luke Dončića, on je kazao da mu je "potpuno normalno" na kom je nivou, ali i da se može očekivati u potpunosti drugačije izdanje Slovenca nego prošle godine u finalu.

"On je sa nama od 15, 16. godine, igrao je u prvom timu. Prošlogodišni F4 mu je bio prvi u karijeri i bio je sav zbunjen 'Vau, kako je ovo divno', ali sada je zreliji i ono što radi za njega, to je vrijeme. Razvija se kao igrač i kada govorite o tom razvoju govorite o boljem dodavanju, odbrani, a Luka jednu stvar zna - bio je prošle godine zbunjen, a sada zna šta je ulog. To se dobija sa iskustvom", rekao je Laso.

Finalna utakmica Evrolige između Real Madrida i Fenerbahčea igra se sjutra od 20.00 u Beogradskoj areni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)