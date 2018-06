"Lavice" bez zlata u Taragoni

Prije devet godina su rukometašice Crne Gore osvojile prvu medalju na velikim takmičenjima pobjedom nad Španijom u meču za 3. mjesto na Mediteranskim igrama u Peskari (30:25).

U duelu novih generacija „ratnica” i „lavica” na istom takmičenju, ali značajnijem nego tom u Italiji 2009. godine, rezultat je bio drugačiji - u meču za zlato u Taragoni, domaće su savladale tim Pera Johansona sa 27:23.

Tako je Crna Gora osvojila treću medalju u Kataloniji, ali kolekciji nije dodala prvo zlato, već su rukometašice uzele srebro kao i karatistkinja Ana Drašković prvog dana, kada je bronza pripala i Marini Raković.

Šansu će sjutra rano ujutro (9.30) imati i vaterpolisti, koji će u meču za 3. mjesto pokušati da „osvete” rukometašice protiv Španije.

Španjolke su bolje počele meč i povećavale prednost do 9:5. Naruku im je išlo i to što su Johansonove igračice promašile dva sedmerca i nekoliko zicera, ali su se odbranom vratile u igru i izjednačile na 9:9.

Do odmora su, ipak, „ratnice“ opet stekle dva gola prednosti, a onda u nastavku lako koristile nedostatak rješenja Crne Gore i napadu, jer su raspoložene bile samo Đurđina Jauković, Dijana Ujkić i Ivana Godeč. Zbog toga je razlika konstantno rasla, do rekordnih plus sedam (24:17).

„Lavice“ su prišle na 24:19 u 54. minutu, ali nije bilo ni vremena, ni igre da bi se došlo do preokreta...

Jaukovićeva je bila najefikasnija igračica meča sa devet golova, sedam je dala Ujkićeva, ali je to bilo malo.

ŠPANIJA - CRNA GORA 27:23 (13:11)

Taragona - Palata sportova. Gledalaca: 1.000. Sudije: Pinto i Santoš (Portugal). Sedmerci: Španija 6 (5), Crna Gora 6 (3). Isključenja: Španija 6, Crna Gora 2 minuta.

Španija: Kasteljanos, De la Tore, Kampos 3, Gutijeres 5 (2), Ećeverija 2, Garsija, Gonsales de Garibaj 2, Gonsales 1, Fernandes 8 (3), Rodriges 2, Musons, Ernandes, Sans 2, Valdivija 2, Prijeto, Boada.

Crna Gora: Marinović, Nenezić, Bulatović, Konatar, Godeč 3, Jauković 9 (1), Agović, Knežević, Vukčević, Ujkić 7, Premović 2 (2), Muratović, Pavićević, Despotović 2, Grbić.

