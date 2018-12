"Lavice" greškama u finišu do poraza od olimpijskih šampionki

Iako su crnogorske rukometašice bile u rezultatskom egalu u posljednja četiri minuta, koja su odigrale sa igračicom više, izgubile su od aktuelnih olimpijskih prvamkinja iz Rusije sa 24:23.

Crna Gora je vodila sve vrijeme do pet minuta prije kraja, ali nije izdržala ritam Ruskinja, na šta je uticala i lakša povreda najbolje igračice Đurđine Jauković koja je do poluvremena bez promašahja dala devet golova.

Do kraja tek 12, uz četiri promašaja u drugom poluvremenu u kojem nije realizovala ni sedmerac. Bilo je premalo raspoloženih igračica u napadu, pet golova je dala Majda Mehmedović, Kaća Bulatović četiri, a po jedan Milena Raičević (iz šest pokušaja) i Jovanka Radičević (iz četiri šuta).

Na drugoj strani Samohina sa sedam, i Managarova sa golom manje su predvodile Ruskinje, kod kojih su osam igračica davale golove, a kod naših tek pet.

Marija Rajčić je odbranila 11 šuteva, Nenezić jedan sedmerac, dok je Sedojkina imala devet odbrana.

Rusija u drugu fazu će prenijeti maksimalna četiri boda, što utiče na veliku važnost posljednjeg duela "lavica", protiv domaćina Francuske u posljednjem kolu u grupi A

TOK MEČA - DRUGO POLUVRIJEME:

Prekombinovale se naše i izgubile loptu. Rusija ide sa četiri boida u drugu fazu

Sudakova za 24:23, imamo posljednju 41 sekudnu za izjednačenje

Jauković za 23-23. Posljednji minut

Trefilov se nije složio sa promjenom odluke sudija, dobio je dva minuta isključenja...Do kraja

15 grešaka naših igračica, Ruskinje dviej manje

Sudakova pogađa sa desnog krila a mi ne koristimo igračicu više- Ruskinje vode golom razlike

Trefilov traži tajm-aut, nakon što je istekao minut igre sa igračicom manje

Majda Mehmedović je nevjerovatnom požrtvovanošću izborila isključenje, ali ne koristimo prvi napad sa igračicom više

Makejeva pogađa sa pozicije pivota 22:22 na pet minuta do kraja

Samohina opet pogađa sa lijevog krila, ali i Jauković vraća gol prednosti perije tajm-auta na 6,30 minuta do kraja

Kaća pogađa sa sedmerca za naše vođstvo - 20:21

Peta stativa naših, Jauković ovog puta

Samohina pogađa sedmerac, pa sa krila i u posljednjih deset minuta se ide sa neriješenim rezultatom

Majda napokon prekida dugi period bez gola za 18:20

Jauković je zaradila penal, ali ga nije realizovala, četiri minuta bez gola na utakmici

Isključenje za Mariju Petrovu, imamo igračicu više

Opet pogađamo stativu, lopta nam se vraća nakon bombe kaće Bulatović

Treća stativa koja spasava Ruskinje a onda Radičević presijeca kontru. Majda pogađa in našeg napada

Samohina uspješna sa sedmerca

Jauković nam donosi vođstvo

Samohina poravnava na 17:17, a potom Rajčić opet brani zicer

Rajčić na nivou, brani novi zicer, nakon isključenja Eme Ramusović na dva minuta

Majda se revanširala Radičević za sjajnu asistenciju u prvom poluvremenu - prvi gol kapitenke Radičević

Managarova daje šesti gol, izjednačenje - 16:16

Stativa Kaće Bulatović, pa odbranjen šut Raičevićevoj

Malašenko pogađa za Rusiju

I Majda je sigurna

Samohina postiže prvi gol u nastavku - 14:15

Jauković sa devet golova iz isto toliko šuteva te Marina Rajčić sa šest odbarna najzaslužnije su za dva gola prednosti na poluvremenu, Managarova je kod Ruskinja poghodila svih pet šuteva dok Sedojkina ima samo dvije odbrane do poluvremena.

TOK MEČA - PRVO POLUVRIJEME:

Bomba Dmitrijeve za 13:15 na poluvremenu.

Kuznjecova faulira Radičević za sedmerac, Jauković 9/9

Kuznjecova za 12:14, posljednji je minut poluvremena

Jauković osam od osam, ali se žali na povredu desne noge

Nismo realizovali napad sa igračicom više, a Vjahireva je dala gol i Johanson je tražio tajm-aut

Novo isključenje Ruskinja, zbog povlačenja u kontri Malašenko će ići na klupu dva minuta

Kaća Bulatović sigurna danas sa devet metara, imamo tri gola prednosti, i naše su igračice dobro iskoristile prvo isključenje na utakmici - Snopova je dobila dva minuta.

Rajčić je omogućila kontru, Jauković nam donosi dva razlike 10:12

Milena Raičević je izborila penal, Jauković opet sigurna

Kuznjecova poravnava svojim prvim golom

Kaća Bulatović dalekometnom paljbom od prečke pogađa gol

Đurđina opet sigurna sa penala, ali Dmitrijeva brza i sigurna

I opet Julija Managarova, koja je za sada nerješiva enigma našoj ekipi

Milena Raičević nam donosi prednost

Nenezić brani penal Samohinoj

Managarova za prvu prednost Ruskinja u 16. minutu, ali Jauković vraća egal

Dmitrijeva pogađa za drugo izjednačenje u utakmici

Opet Managarova vraća na gol razlike

Majda je izborila sedmerac, Jauković realizovala

Managarova smanjuje na gol razlike

Samohina sigurna sa sedmerca

Jovanka Radičević dodaje za Mehmedović, koja je sigurna.

Managarova brza u kontri za 2:4

Kaća Bulatović sa devet metara pogađa prvi šut, naša odbrana dobra Marina Rajčić sigurna na golu

Pogađa i Majda Mehmedović

Jauković opet precizna

Naše rukometašice su povele golom Đurđine Jauković, Ruskinje odgovorile preko Vjahireve

Crnogorske rukometašice su startovale pobjedom nad Slovenijom u Nansiju na otvaranju grupe A, a sada im u istoj dvorani slijedi utakmica sa aktuelnim olimpijskim prvakinjama, Ruskinjama.

Izabranice Pera Johansona znaju da su obezbijedile drugu fazu nakon današnjeg ubjedljivog poraza Slovenki od domaćina, Francuske, ali su im za narednu fazu potrebni bodovi, koje bi im donio trijumf nad Rusijom.

Rusija je takođe startovala pobjedom i to nad aktuelnim prvakinjama svijeta, Francuskom.

Utakmicu sa Rusijom sudi hrvatski par sudija, Dalibor Jurinović i Marko Mrvica.

Tri najbolje ekipe iz grupe A, ukršatasju u Nantu u narednoj fazi sa tri najuspješnije selekcije iz grupe B, u kojoj su Srbija, Danska, Švedska i Poljska.

