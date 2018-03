"Lavice" idu u Poljsku da osvoje prvo mjesto u grupi

Viza za Evropsko prvenstvo u Francuskoj je već u džepu, ali nije svejedno sa kojeg će mjesta rukometašice Crne Gore doći do žrijeba, jer bolji šešir donosi i lakše rivale. Ove sedmice se rješava ko će biti prvi, a ko drugi u direktnim duelima „lavica“ sa Poljskom u srijedu u Gdinji i u subotu u Bijelom Polju.

Per Johanson je odradio prvi trening u petak, od subote su mu na raspolaganju sve igračice osim Marine Rajčić, a sjutra će odvesti izabranice na put ka Poljskoj.

"Imao sam dobar odnos sa ekipom tokom Svjetskog prvenstva, počastvovan sam što se saradnja nastavila. Nemamo puno treninga pred Poljsku, ali znam da pripremim ekipu u kratkom roku, to sam pokazao i na šampionatu svijeta. Sad imamo iskustvo iz Njemačke i bolje se poznajemo", naglasio je 47-godišnji Šveđanin na pres konferenciji.

Tatjana Brnović je svjesna važnosti ovog dvomeča.

"Pristupamo maksimalno ozbiljno utakmicama koje su nam vrlo bitne zbog žrijeba za Evropsko prvenstvo u Francuskoj. Kratak je period, ali ćemo pokušati da se spremimo ozbiljno fizički i taktički, da se uklopimo i da nastupimo kao kolektiv", istakla je 19-godišnja Podgoričanka.

Recept za trijumf nad Poljskom je jasan i crnogorske rukometašice ga imaju već godinama, ko god da je rival.

"Moramo da odigramo čvrstu, jaku odbranu. Nikome nije jednostavno da igra protiv nas kada pokažemo agresivnost i želju. Cilj je da zaustavimo Kudlač i Ahruk, one su dvije ozbiljne igračice. Ako to uspijemo, usporićemo njihove akcije. Kada je u pitanju napad, imamo vrhunske igračice, koje igraju u velikim klubovima i kvalitet će doći do izražaja, ali je odbrana najvažnija", naglasila je Brnovićeva.

Pivotkinja koja igra tek prvu seniorsku sezonu je oduševila sve u dresovima Budućnosti i Crne Gore i učinila da se mnogo manje osjeti odsustvo Suzane Lazović (preskače cijelu sezonu) i Eme Ramusović (povrijedila se na Svjetskom prvenstvu).

"Malo ko je ovome mogao da se nada. Igrom slučaja sam došla u prvi plan, trudila sam se da se prilagodim tome. Dobila sam veliku minutažu, pokušala da je maksimalno iskoristim i da pomognem ekipi", zaključila je Brnovićeva.

Johanson ne bježi od uloge favorita, pogotovo nakon oporavka Majde Mehmedović i povratka izvanredne odbrambene igračice Anđele Bulatović.

"Poljska je težak protivnik, pogotovo će to biti u Gdinji. Radujem se i prvoj utakmici kao selektor u Crnoj Gori. Drago mi je da se Majda vratila, a i Anđela će donijeti dobre stvari timu. Igra veomo dobro u Mađarskoj, osjetio sam da nam je potrebna iskusnija rukometašica, posebno sada kada je Ema povrijeđena".

Osim Ramusovićeve, protiv Poljske neće igrati ni Đurđina Malović, koja osjeća bol u stopalu noge koju je slomila još u januaru 2015. godine.

"Đina Malović je povrijeđena i vratila se oporavku sa medicinskim timom. Šteta i za nju i za tim. Ima puno povreda, a veoma je talentovana i budućnost je crnogorskog rukometa. Sve ostale igračice normalno treniraju", kazao je Johanson.

