"Lavice" slavile i u Slovačkoj

Četiri puta su rukometašice Crne Gore rutinski obezbijedile plasman na evropska prvenstva, osvajale dva puta po 11, u dva navrata po 10 bodova, a sada u džepu prvi put imaju maksimalnih 12 - u 5. kolu kvalifikacija za šampionat u Francuskoj, „lavice” su u Mihalovcu savladale Slovačku sa 27:24 i sačuvale perfektan skor u grupi 2. Bilo bi čudo da ga nemaju i na kraju, jer sjutra u „Verdeu” dočekuju apsolutnog autsajdera Italiju.

Per Johanson za ovaj dvomeč nije mogao da računa na dva desna beka - Katarinu Bulatović i Đurđinu Malović, kao ni dva pivota - Emu Ramusović i Tatjanu Brnović. Zato su u startnoj postavi bile Sanja Premović i 17-godišnja Ivana Godeč, uz standarne Marinu Rajčić, Majda Mehmedović, Jovanku Radičević, Đurđinu Jauković i Milenu Raičević.

Slovačka je bolje počela, poveo 2:0, ali su gošće preokrenule sa dva gola Radičevićeve i po jednim Jaukovićeve i Raičevićeve. Domaćin je uzvratio serijom 3:0 i opet poveo, a do kraja poluvremena nijedna ekipa nije imala ništa više od minimalne razlike.

U nastavku je do izražaja došla klasa „lavica”, koje su povele 13:10, a potom i pogotkom Premovićeve došle do plus četiri (15:11) u 38. minutu. Najbolja igračica Crne Gore na jučerašnjem susretu, Milena Raičević, u 47. minutu je donijela pet razlike (20:15), da bi se Jelena Despotović sa dva vezana pogotka pobrinula za rekordnih plus šest (23:17) u 54. minutu.

Posljednjih 10 minuta između stativa je bila Ljubica Nenezić, jer je Rajčićeva osjetila bol u mišiću.

SLOVAČKA - CRNA GORA 24:27 (10:11)

Mihalovce - „Hemkostav arena”. Sudije: D. Akoto-Martinš i R. Akoto-Martinš (Portugal). Sedmerci: Slovačka 3 (3), Crna Gora 2 (2). Isključenja: Slovačka 6, Crna Gora 6.

Slovačka: Haladikova (četiri odbrane), MEDVEDOVA (sedam odbrana), Rajnohova 3 (1), Rebičova, REHTORISOVA 3, PASTORKOVA 4 (1), Takacova, Habankova 1, Trunkova, SARKOVA 6 (1), PATRNČIJAKOVA 2, Veselkova, ŠKOLKOVA 3, Olsovska, FILKOVA-TREHUBOVA 1, Minarčikova 1.

Crna Gora: RAJČIĆ (14 odbrana), Nenezić (tri odbrane), RADIČEVIĆ 4, GODEČ 1, JAUKOVIĆ 1, Klikovac 3, Novaković, Knežević, Vukčević, Ujkić, PREMOVIĆ 1, Pavićević, MEHMEDOVIĆ 4, Despotović 3, RAIČEVIĆ 8 (2), Grbić 2.

