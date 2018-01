„Lavovi” pokazali da mogu sa svima

Nekad je i poraz dobar, reći će vam svi treneri. Ovaj večerašnji, koji su rukometaši Crne Gore doživjeli u Splitu od Hrvatske (25:22), pokazao je da tim Dragana Đukića ima šta da traži na Evropskom prvenstvu, koje se održava u zemlji gdje su sinoć igrali jedini prijateljski meč.

Bez Nemanje Grbovića, koji će vjerovatno biti spreman za duele sa Njemačkom, Slovenijom i Makedonijom od 13. do 17. januara u Zagrebu, te Vuka Borozana (pod velikim znakom pitanja), „lavovi” su pružili više nego dostojan otpor jednom od favorita za zlato.

U fenomenalnoj atmosferi u „Spaladium areni”, gdje će domaćin igrati i grupne mečeve na EHF Euru, Crna Gora je povela preko Miloša Božovića.

Ali, Hrvatska je odlično iskoristila izuzetno rano isključenje Vuka Lazovića zbog udaranja u napadu i sa dva gola Domagoja Duvnjaka preokrenula na 3:1.

Više nijednom nije bilo čak ni izjednačeno, a Hrvati su do poluvremena nekoliko puta dolazili do plus četiri.

„Krivac” zašto nisu povećali razliku je Nebojša Simić, koji je ušao pri rezultatu 8:5, „skinuo” nekoliko spektakularnih zicera i pokazao da mora da bude prvi golman Crne Gore.

Čuvar mreže Melzungena je u istom ritmu nastavio i u drugom poluvremenu, što su njegovi saigrači iskoristili u napadu i golovima Miloša Vujovića dva puta prišli na minimalni zaostatak (18:17 i 19:18).

Lijevo krilo mađarske Tatabanje je u 46. minutu imalo idealnu šansu da izjednači, ali je podbacilo - nakon sjajne lopte Simića, Vujović je ostao sam sa Ivanom Pešićem, ali mu je čuvar mreže Meškov Bresta odbranio dva zicera za tri sekunde.

Nakon toga su Hrvati zaigrali bolje u odbrani, a Zlatko Horvat sa tri brza gola i Marko Kopljar vratili plus četiri u 54. minutu (24:20). Povratka nije bilo...

Hrvatska - Crna Gora 25:22 (13:10)

Split - „Spaladium arena”. Gledalaca: 9.000. Sudije: Načevski i Nikolov (Makedonija). Sedmerci: Hrvatska 2 (2), Crna Gora 4 (3). Isključenja: Hrvatska 10, Crna Gora 4 minuta.

Hrvatska: Pešić (osam odbrana), ALILOVIĆ (tri odbrane i sedmerac), Mihić, Marić, DUVNJAK 4, STEPANČIĆ 3, Kopljar 2, VORI 1, Gojun, Horvat 3, Karačić 1, Kontrec, Mandalinić, Ivić, ŠTRLEK 5, ČUPIĆ 3 (2), Musa, Mamić, CINDRIĆ 3, Jaganjac.

Crna Gora: MIJATOVIĆ, Mijušković (tri odbrane), Simić (devet odbrana), Simović, Perišić, ČAVOR 3, LAZOVIĆ, Pejović, Marković 2, Radović, M. VUJOVIĆ 3, Radojević, Anđelić, S. Vujović 2, ŠEVALJEVIĆ 6 (3), BOŽOVIĆ 3, LASICA 2, Lipovina 1.

