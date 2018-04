„Lavovi” sa Danskom, Ukrajinom i Farskim Ostrvima

U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine, prvo na kojem će nastupiti 24 selekcije, rukometaše Crne Gore čeka prilično nezgodan zadatak. „Lavovi” će igrati sa Danskom, Ukrajinom i Farskim Ostrvima.

Plasman na šampionat u Švedskoj, Austriji i Norveškoj, osim domaćina, izborila je i Španija kao aktuelni šampion, a kroz kvalifikacije će ga obezbijediti još 20 selekcija - po dvije prvoplasirane iz osam grupa i četiri najbolje trećeplasirane.

Jasno je da će Danska kao aktuelni olimpijski šampion biti prva u grupi, a Crna Gora će se za 2. poziciju boriti sa Ukrajinom. Tim iz nekadašnje republike SSSR-a nije igrao na velikim takmičenjima od 2010. godine, kada je bio posljednji na Evropskom prvenstvu u Austriji.

Bio je u igri za odlazak za prethodno EP u Hrvatskoj, ali je u posljednjem kolu grupe 4 izgubio od Islanda u Rejkjaviku sa 34:26 i pao na 4. mjesto sa pet bodova. U Hrvatsku su otišle preostale tri selekcije iz te grupe - Makedonija sa sedam i Češka i Island sa po šest bodova.

Farska Ostrva su, naravno, apsolutni autsajder. Samo tri puta se selekcija sa arhipelaga između Norveška i Islanda prijavila za kvalifikacije za EP (2002, 2004. i 2010) i na 22 utakmice osvojila svega jedan bod. Najveći problem za „lavove” biće put do Toršavna...

Utakmice 1. i 2. kola se igraju od 24. do 28. oktobra ove godine, 3. i 4. od 10. do 14. april 2019, a 5. i 6. od 12. do 16. juna. Prvi šampionat Starog kontinenta sa 24 selekcije održaće se od 10. do 26. januara 2020. godine, a domaćin polufinala i mečeva za medalje biće „Tele 2 arena” u Stokholmu, koja prima 24.000 gledalaca.

Mečevi grupne faze igraće se u Beču, Gracu, Trondhajmu, Malmeu i Geteborgu, a glavne u Beču i Malmeu ili Geteborgu.

Grupa 1: Njemačka, Poljska, Izrael, Kosovo.

Grupa 2: Hrvatska, Srbija, Švajcarska, Belgija.

Grupa 3: Makedonija, Island, Turska, Grčka.

Grupa 4: Slovenija, Holandija, Letonija, Estonija.

Grupa 5: Bjelorusija, Češka, BiH, Finska.

Grupa 6: Francuska, Portugal, Litvanija, Rumunija.

Grupa 7: Mađarska, Rusija, Slovačka, Italija.

Grupa 8: Danska, Crna Gora, Ukrajina, Farska Ostrva.

