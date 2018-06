„Lavovi” u Osijeku traže senzaciju

Kada se nabroje činjenice, čini se da je sve unaprijed riješeno. Na jednoj strani će se naći selekcija zemlje koja je od raspada zajedničke države - Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - igrala na svakom velikom takmičenju osim na Olimpijskim igrama u Sidneju, osvojila dva olimpijska i jedno svjetsko zlato, te još 10 medalja, a na drugoj strani reprezentacija sa 20 poraza, te po jednom pobjedom i remijem na planetarnim i kontinentalnim šampionatima. I koja je, uzgred budi rečeno, bez trojice najboljih igrača i dugogodišnjeg kapitena.

Ali, u sportu se dešavaju senzacije, zbog čega rukometaši Crne Gore imaju pravo da se nadaju čudu protiv Hrvatske u baražu za Svjetsko prvenstvo u Danskoj i Njemačkoj. Prva utakmica je večeras u Osijeku (20 časova), nakon kojeg će biti jasnije da li tim Dragana Đukića može da produži neizvjesnost do duela u „Verdeu” u četvrtak.

„Bilo bi iluzorno i smiješno prijetiti Hrvatima. To je selekcija koja je na 20 posljednjih takmičenja 15 puta igrala u polufinalu. Izraziti je favorit, a dvomeč sa Crnom Gorom potencira kao izuzetno važan za sudbinu hrvatskog rukometa. Taj njihov, kako kažu, slabi plasman na Evropskom prvenstvu, to 5. mjesto, svaka bi druga zemlja, ne samo sa ovih prostora, prihvatila”, napominje Đukić.

Foto: www.hrs.hr

Srpski stručnjak se, naravno, ne predaje.

„Hrvati imaju svoje prednosti, ali i mi imamo šta da pokažemo na ovim utakmicama. U prethodne dvije godine smo igrali prilično ravnopravno sa njima i u Umagu i u Splitu, ali smo uvijek bili u drugačijem sastavu. Uvijek nešto počinjemo nešto iznova. Nadam se da ćemo na prvoj utakmici pokazati taktičku mudrost, da nećemo žuriti i biti ishitreni u realizaciji. Hrvatska je izuzetno opasna u tranziciji, ima izrazite individualce, koji rješavaju velike utakmice. Dosta smo ih analizirali i nećemo im prijetiti, ali se ni predati”.

Stevan Vujović na januarskoj utakmici sa Hrvatskom u Splitu Foto: www.hrs.hr

U timu nema Nebojše Simića i Rada Mijatovića, pa je teret pao na donedavno trećeg golmana Mila Mijuškovića i mladog čuvara mreže Lovćena Danila Mihaljevića. Njih dvojica su u porazu u drugom prijateljskom meču od Južne Koreje (30:29) zajedno imali sedam odbrana, pa je pitanje kako mogu da dođu do većeg nivoa.

„Jedino podrškom svih nas, i stručnog štaba i ekipe. Bili smo na nivou Evropskog prvenstva, na 19-20 odsto, nadam se da to može da bude bolje. Ali, uvijek imate ono ali - ako odbrana igra kako bi trebalo, onda i golman daje svoje. Golman je samo jedan od igrača koji igra odbranu i svakako ćemo dati podršku Milu i mladom Danilu da iznesu ove dvije utakmice, jer su jedini golmani koje imamo za ove dvije utakmice”, zaključio je Đukić.

I Hrvatska je oslabljena, nema Domagoja Duvnjaka, Stipa Mandalinića, Marka Kopljara, Igor Vori je u penziji...

Foto: Savo Prelević

„Ima dosta igrača koji su bili nosioci i u toj 'staroj’ Hrvatskoj. Visoki su i nadam se da to možemo da iskoristimo u tranziciji, jer smo brza ekipa, sa brzim krilima i bekovima. Moramo da odigramo dobro u odbrani i strpljivo u napadu. Pokušaćemo da iskontorlišemo rezultat i učinite sve da pobijedimo, a i ako izgubimo da to bude sa što manjom razlikom. Pristojan rezultat bi bio do tri-četiri gola minusa, to bismo mogli da stignemo kući”, naglasio je Marko Lasica.

Da li je vaša šansa što su Hrvati pod tenzijom nakon što na svom terenu nisu stigli do polufinala Evropskog prvenstva i što nema lidera ekipe Domagoja Duvnjaka?

„Peto mjesto je samo za njih loš rezultat, jer su navikli da osvajaju medalje. I mi smo izuzetno oslabljeni, ali se ne predajemo. Daćemo sve od sebe, pa šta bude”, napomenulo je novo desno krilo turskog Bešiktaša.

