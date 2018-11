Legendarni košarkaš pred meč u "Morači": Ovdje nije lako nikome

Dolazili su ove sezone velikani u "Moraču", ali nijedno ime nije zvučno kao čovjeka koji će večeras zakoračiti u grotlo najveće crnogorske dvorane. Dovoljno je nabrojati samo djelić onoga što je osvojio i postigao - četvorostruki osvajač Evrolige, MVP Eurobasketa 2003. godine, fajnl-fora elitnog klupskog takmičenja, ACB lige, jedna od šest zvaničnih legendi Evrolige... I tako bismo mogli unedogled, ali je dovoljno reći samo njegov nadimak Šaras i ko iole poznaje košarku znaće sve o njemu.

U pitanju je, naravno, jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, Šarunas Jasikevičus, koji je i u trenerskoj karijeri počeo da krči puteve ka visinama. Sa Žalgirisom je prošle sezone imao drugi najmanji budžet, ali je osvojio 3. mjesto u Evroligi i bio čak na korak od preuzimanja Toronta. I ove sezone je vjerovatno najveći adut „zelene šume”, koja će u 6. kolu gostovati šampionu ABA lige.

"Budućnost mora da igra svoju košarku, mi svoju. Ko igra bolje, obično pobjeđuje. To je tajna košarke, postići više poena od rivala. To smo uspjeli na dvije utakmice u gostima, a nismo kući", uz osmijeh je rekao Jasikevičus na pitanje crnogorskih novinara šta bi moglo da odluči pobjednika.

Čovjek rođen u martu 1976. godine, „taman” da spriječi majku Ritu da osvoji zlato sa rukometašicama SSSR na Olimpijskim igrama u Montrealu, pohvalio je „plave” i trenera Aleksandra Džikića.

"Budućnost je veoma solidan tim, koji igra dobru košarku i veoma je dobro vođen. To je tipična ekipa iz bivše Jugoslavije, vrlo disciplinovana, veoma dobro fizički pripremljena, koja zna šta radi u svakom trenutku i imamo respekt prema njoj".

Na pitanje šta su prednosti i ko su glavni igrači domaćina, nije okolišio i pokušavao da skriva šta misli.

"Timska igra i disciplina, a i ovdje je uvijek teško igrati. Budućnost ima dvije-tri opcije na svakoj poziciji, a trener traži najbolje na svakoj utakmici. Gordić i Ivanović su ključni igrači, od toga kako će oni voditi tim zavisi koliko će dobro Budućnost igrati. Ima i dosta rješenja iz drugih šansi, a Omić igra odličnu sezonu u napadu. Ne očekujemo nimalo laku, već veoma tešku utakmicu".

Žalgiris je prošle sedmice u Kaunasu vodio 35 minuta protiv prvaka Evrope, Reala Madrida, ali je na kraju izgubio 90:79.

"Moramo da budemo konstantniji tokom 40 minuta. Igrali smo veoma dobru košarku u nekim djelovima utakmica, moramo da nađemo šefa na terenu. Kada „izgubimo glavu”, nemamo čovjeka koji bi vodio tim u napadu i izvukao nas iz teških trenutaka. Cilj mi je da ga nađemo, a to nije lako kada imate dosta novih igrača. Ali, to je realnost timova kao što su Žalgiris i Budućnost", aludirao je na činjenicu da je ostao bez lidera prošlogodišnjeg tima, Kevina Pengosa, kao i još četvorice igrača.

Šaras je u „Morači” igrao jednom, u fenomenalnoj atmosferi na otvaranju Evrolige 18. oktobra 2000. godine, kada je Barselona slavila sa 85:77.

"Sjećam se te utakmice, u bivšoj Jugoslaviji je uvijek teško igrati. Zapamtio sam i dvoranu i navijače. Ovdje nije lako nikome, jer igrači Budućnosti crpe mnogo energije od publike, to će biti faktor i na ovoj utakmici. Veoma je važno kako ćemo kontrolisati serije rivala i navijače".

U karijeri je sarađivao sa mnogim velikim trenerima - Aitom Garsija Renesesom, Svetislavom Pešićem, Pinijem Geršonom, Željkom Obradovićem..., ali nikoga nije htio da previše kopira.

"Nema tu idola, moraš da naučiš od najboljih, da uzmeš ponešto od svakog. Mislim da sam pokupio nešto od dosta trenera, ali na kraju moraš da radiš stvari na svoj način i da se prilagodiš igračima koje imaš", zaključio je Jasikevičus.

Vesterman pamti "Moraču"

Mnogo svježija sjećanja na „Moraču” od svog trenera ima Leo Vesterman. Francuski plejmejker je 2012. godine, kao 20-godišnjak, bio akter čuvene utakmice Budućnost - Partizan, koja je kasnila 30 minuta zbog nezapamćenih nereda u dvorani i tuče „varvara” i „grobara”. To je bio jedini Vestermanov meč u Podgorici (naredne sezone preskočio dolazak u Crnu Goru zbog povrede), a Beograđani su slavili 81:62.

"Dobro se sjećam te utakmice, navijači su izbačeni prije nego što je utakmica i počela. Ovdje je teško igrati, jer su tribine jako blizu terena. To će sigurno biti prednost Budućnosti i na ovoj utakmici - naglasio je povremeni reprezentativac Francuske.

Žalgiris je do sada gubio u Kaunasu od Baskonije (79:87), Fenerbahčea (75:82) i Reala (79:90), a u gostima je savladao Anadolu Efes (93:79) i Panatinaikos (87:83). Pokušaće da nastavi taj čudan niz, ali će sada prvi put biti favorit, što do sada nije bio slučaj.

- Imali smo teške protivnike, sada nas čeka još jedna uzbudljiva bitka. Sada je, doduše, drugačija situacija, jer smo do sada igrali sa velikim timovima. Nismo bili favoriti protiv Panatinaikosa, Reala i Fenerbahčea, ali sada jesmo i biće drugačija vrsta pritiska da pobijedimo", priznaje 26-godišnjak iz Agenoa.

