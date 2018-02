Leo Mesi odgovorio Ronaldu novim španskim rekordima

Na jubilarni 300. gol Kristijana Ronalda u Primeri, Leo Mesi je odgovorio - još jednim rekordom.

U duelu sa Đironom, Barsin argentinski maestro postao je najbolji asistent u istoriji španskog šampionata.

Nakon njegovog dodavanja, Luis Suares je postigao gol, a Mesi upisao 148 asistenciju u karijeri.

Zatim se i dva puta upisao u strijelce - 371 gol ima Mesi u Primeri.

Takođe, Argentinac je postigao gol i protiv 36. tima protiv koga je igrao u prvenstvu, čime je nadmašio Raula i Aduriza, koji su pogađali mreže 35 španskih ekipa.

