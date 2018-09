Lion šokirao Gvardiolu, Real rutinski protiv Rome, Juventus sa desetoricom osvojio Mestalju

Osam mečeva, jedno iznenađenje u drugom dijelu prvog kola Lige šampiona.

Priedio ga je Lion, koji je u gostima savladao Mančester siti 2:1. Još jednom je Gvardiolin tim vidio da postoji velika razlika između evropske elite i Premijer lige.

Siti je postao prvi engleski klub koji je doživio četiri vezana poraza u LŠ.

