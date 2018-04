Liverpul briljantan, pa neozbiljan, Roma se nada iako je gubila 5:0

Pad koncentracije, preuranjeno slavlje, neozbiljnost, šta god - Liverpul nije potpuno spokojan pred put u Rim naredne srijede, na revanš polufinala Lige šampiona, iako je sredinom drugog poluvremena imao nestvarnih pet golova razlike (5:0).

Roma je putovala ka debaklu, a sada se nada - za plasman u finale "vučica" mora da ponovi rezultat koji je ostvrila u revanšu četvrtfinala protiv Barselone, kada je slavila sa 3:0.

Realno, ili ne - tek, polufinale još nije riješeno...

Luda utakmica ne Enfild roudu završena je, ipak, uvjerljivom pobjedom Liverpula (5:2), kojom je klub iz grada Bitlsa stigao na korak od plasmana u finale Lige šampiona, prvo nakon 11 godina.

Mohamed Salah "uništio" je Romu, svoj bivši klub, tokom 75 minuta igre, postao je prvi igrač u istoriji Lige šampiona sa dva gola i dvije asistencije u polufinalu.

Uz podršku Firmina (dva gola) i Sanea, Egipćanin je nosio Liverpul ka finalu.

Djelovalo je nestvarno u tim momentima da Roma može bilo čemu da se nada pred revanš, a onda je Jirgen Klop odlučio da odmori Egipćanina.

Slučajno ili ne, pad u igri Liverpula nastao je od momenta kada je Salah napustio igru, u 75. minutu, Roma je preko Džeka iz penala i Perotija postigla dva gola, mogla je i još jedan...

Revanš neće biti formalnost, samo zbog finiša utakmice, u kojem su "redsi" malo pokvarili utisak nakon predstave kakvu jedan tim odavno nije prikazao u polufinalu elitnog evropskog takmičenja.

Kraj utakmice.

Roma je prijetila do kraja, Liverpul je ipak sačuvao 5:2...

85. minut - Nada Rome sada je još veća - Italijani su smanjili na 5:2! Luda utakmica na "Enfildu", Milnera je lopta pogodila u ruku, gosti su dobili penal, koji je Peroti pretvorio u gol.

81. minut - Edin Džeko vraća tanku nadu Rimljanima - 5:1. Sjajna lopta Naingolana, Bosanac je nadmudrio Lovrena i pogodio iz blizine.

Četvrti gol na meču, koji je postigao Firmino, bio je 100. koji su postigli timovi Jirgena Klopa u Ligi šampiona. Njemac je vodio samo dva tima, Borusiju Dortmund i Liverpul.

75. minut - Ovacije na otvorenoj sceni - "Enfild roud" se poklonio Mohamedu Salahu, kojeg je Jirgen Klop odlučio da poštedi posljednjih 15 minuta. Umjesto Egipćanina ušao je Ings.

Mohamed Salah je prvi igrač u istoriji Lige šampiona koji je dao dva gola i dva puta asistirao u jednom polufinalnom meču.

