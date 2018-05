Zvanično: Liverpul doveo Fabinja iz Monaka

Liverpul je doveo veliko pojačanje - Monako je objavio da je "redsima" prodao Fabinja!

Fabinja je želio i Atletiko, prošle sedmice se pisalo da ide u Madrid, ali je ponuda Liverpula izgleda bila bolja od one koju su spremili "kolćonerosi".

Odlični bek je i prošlog ljeta bio blizu odlaska iz Kneževine, tada se pominjao prelazak u Mančester junajted.

"Ovo je ono što sam uvijek želio. Liverpul je gigant među klubovima", rekao je Fabinjo.

