Liverpul - Roma: Bitka za Kijev kreće iz grada "Bitlsa"

Projektovano polufinale Mančester siti - Barselona je možda priželjkivao fudbalski svijet zbog spektakla koji garantuju ova dva tima, ali realnost je da ni “građani” ni Katalonci ove sezone neće odlučivati o trofeju u Ligi šampiona.

Za to su zaslužni Liverpul i Roma - “redsi” su u dvomeču četvrtfinala oba puta savladali Siti, dok je “vučica” napravila čudo eliminacijom Barse.

Zato ih je žrijeb i nagradio i učinio da izbjegnu velikane Real Madrid i Bajern, pa je već sada jasno da će se u finalu u Kijevu 26. maja naći jedan od dva tima kojima niko nije predvidio takav rezultat.

Prvi meč je večeras na “Enfildu”, revanš naredne srijede na “Olimpiku”, čiji je kapacitet već danima rasprodat.

Roma želi osvetu za najteži poraz u istoriji

Liverpul i Roma ne mogu da se porede kroz istoriju, velikan sa “Enfilda” ima pet evropskih titula, Rimljani nijednu, ali ih veže finale iz 1984. godine.

Engleski tim je tada na rimskom “Olimpiku” slavio na penale i izazvao fudbalsku tragediju. Roma odavno sanja revanš, sada je dobila priliku i da servira osvetu...

Foto: Reuters

"To finale iz 1984. budi loša sjećanja svim navijačima Rome, ali žrijeb je htio da se opet sastanemo", poručio je Franćesko Toti, legendarni fudbaler, a sada čelnik “vučice”.

Ipak, poštovanje prema Liverpulu je veće nego želja za osvetom.

"To je veliki klub, ima bogatu istoriju i sjajne navijače. Liverpul je klub čiji model treba pratiti", dodao je Toti.

Liverpul i Roma igrali su u osmini finala Kupa Uefa 2001. godine. “Redsi” su prošli i kasnije osvojili trofej.

"Izgubili smo u Rimu sa 2:0, onda slavili u Liverpulu sa 1:0... Drago mi je što smo opet na tom stadionu", istakao je Toti.

Euzebio di Franćesko se nije mnogo bavio istorijom:

"Pokušaćemo da iskoristimo sve slabosti koje ima protivnik. Potrebno je da budemo tim više nego ikada do sada. Liverpul je u nekim segmentima vjerovatno i teži protivnik nego Barselona", kaže Di Franćesko.

Foto: Reuters

Klop: U Italiju bih došao zbog špageta

Jirgen Klop je imao zanimljivu pres konferenciju pred večerašnji duel na “Enfildu”. Tako je na pitanje da uporedi sebe i Rominog trenera rekao:

"Da, obojica nosimo naočare. Ja u italijanskom fudbalu? Došao bih samo zbog špageta".

"I Roma i mi smo zaslužili polufinale. Da li je neko očekivao da ćemo se naći ovdje - to me ne zanima. Iskreno, bio sam iznenađen kada sam čuo da je Roma eliminisala Barselonu, ali to je fudbal. Poznajem dobro protivnika, prije svih Edina Džeka, pa i Rađu Naingolana, mlade Džengiza Undera i Patrika Šika...", dodao je Njemac.

Salah napada tim koji mu je oživio karijeru

Mohamed Salah je oživio karijeru u Seriji A - prvo u dresu Fiorentine, da bi onda zablistao igrajući za Romu.

Foto: Reuters

Zaslužio je poziv da se vrati na Ostrvo nakon epizode u Čelsiju i sada je u Liverpulu zvanično najbolji igrač Premijer lige i jedan od najboljih igrača na planeti.

"Znam koliko Salah poštuje Romu i kako je tamo igrao. Profesionalac je, očekujemo od njega da nastavi u istom ritmu i da nas vodi do pobjeda", rekao je Klop.

Drugi polufinalni par čine Bajern i Real - prvi susret je sjutra od 20.45 u Minhenu.

