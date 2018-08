Ljiljana Matović, djevojka za desetku

Kada jedna takmičarka osvoji četiri zlatne medalje na seniorskom državnom prvenstvu u atletici i to u skoku udalj, troskoku, skoku uvis i trci na 100 metara s preponama (kao i srebro u bacanju koplja), kada uz titulu prvakinje države u sedmoboju nekoliko puta sruši sopstveni rekord u toj najtežoj atletskoj disciplini, te osvoji bronzu na Balkanskom prvenstvu, onda je riječ o fenomenu koji zaslužuje posebnu pažnju.

Ime tog fenomena je - Ljiljana Matović.

Djevojka rođena prije 24 godine u Baru, a koja, poput sportskih, vrhunske rezultate ostvaruje i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, čija diploma će uskoro praviti društvo brojnim medaljama, peharima...

A sve je počelo kako to obično biva...

- Kao hiperaktivno dijete, bila sam uključena u raznorazne fizičke aktivnosti - uporedo sam trenirala odbojku, išla na ples, folklor, u muzičku školu… Učestvovala sam na nekoliko školskih kroseva na kojima sam pobjeđivala vršnjake, što je bio jedan od motiva da dođem na trening atletike. Bilo je to u četvrtom razredu osnovne škole. Tadašnji trener je odmah primijetio da imam potencijal i već nakon dva treninga me je prijavio da učestvujem na Prvenstvu Crne Gore za pionirke na 100m, na kome sam osvojila drugo mjesto - na početku razgovora za “Vijesti” kaže Ljiljana Matović.

Atletika joj je na samom startu predstavljala igru i druženje...

- Ali, uskoro su došli rezultati i već kao pionirka sam, pod budnim okom tadašnjeg trenera Sanje Đurnić, skrenula pažnju na sebe, postavivši rekord Crne Gore za pionirke i mlađe juniorke u skoku udalj - 5,53 m (i danas važeći). Proglašena sam za perspektivnog sportistu opštine Bar i izabrana za najbolju pionirku od strane Atletskog saveza. Nakon završene osnovne škole u Baru, upisala sam Srednju medicinsku školu u Podgorici - smjer farmaceutski tehničar. Kao i svima koji su putovali u to vrijeme, nimalo nije bilo lako postići sve obaveze u jednom ograničenom intervalu. Na sugestiju tadašnjeg kluba, nastavila sam školovanje u Novom Sadu, u Medicinskoj školi ‘’7. april‘’ i započela saradnju sa trenerom Ferencom Kamasijem, istaknutim atletskim radnikom. Potom sam upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu - smjer farmacija, i započela saradnju sa trenerom dr Milanom Šolajom.

I pored svih obaveza, fakultetskih i sportskih, Ljiljana se trudila da ne zanemari nijednu od njih. Uz ogromnu volju, rad, istrajnost i sredstva, neophodna kako bi se osvojila medalja u “kraljici sportova”, uspjesi su se nizali uporedo - konstantno dobrim rezultatima na školskom polju (prosjek preko 9), dodala je i one na atletskom. Ili je možda ispravnije reći da je sjajnim rezultatima u atletici dodala jednako dobre na fakultetu. Nabrajati ih - bio bi rizik da se nešto ne preskoči, pa neka to uradi Ljilja...

- Vlasnica sam brojnih državnih rekorda u disciplinama skok udalj, troskok, petoboj, 60m prepone u različitim uzrasnim kategorijama. Na Igrama malih zemalja Evrope na Islandu 2015. godine osvojila sam bronzanu medalju u skoku udalj. Prošle godine, na Igrama malih zemalja Evrope u San Marinu osvojila sam zlatnu medalju u skoku udalj i srebrnu u troskoku. Takođe, na Ekipnom prvenstvu Evrope na Malti osvojila sam prvo mjesto u skoku udalj i treće na 100m prepone i donijela najviše bodova za reprezentaciju Crne Gore. Sa četiri titule prvakinje na Pojedinačnom prvenstvu Crne Gore za 2017. godinu proglašena sam za najbolju seniorku na šampionatu.

Svi ti rezultati na kraju godine bili su krunisani specijalnim priznanjem za ostvarene rezultate od strane Atletskog saveza Crne Gore, kao i izborom za sportistu grada Bara u 2017. godini. Dobri rezultati - kako kaže - bili su joj dodatni motiv da nastavi jos bolje, još jače, bili su joj jak “vjetar u leđa”.

- Ova takmičarska sezona svakako je bila puno bolja od prethodne. U martu ove godine otpočela sam saradnju sa trenerom Željkom Obradovićem iz Kragujevca, koja se pokazala veoma uspješnom. Sezonu sam otvorila pobjedom u skoku udalj (5,67m) na Međunarodnom atletskom mitingu u Baru. Potom sam na Prvenstvu Crne Gore u višebojima uz lični rekord sa 4.329 bodova odbranila titulu prvakinje Crne Gore. Nakon toga je uslijedilo prvenstvo Crne Gore za seniore gdje sam se okitila sa četiri zlatne medalje - u skoku udalj, troskoku, skoku uvis, na 100m prepone, kao i srebrom u bacanju koplja i ujedno ostvarila najbolji rezultat na Prvenstvu u pojedinačnoj konkurenciji. Serija dobrih rezultata se nastavila i u Lihtenštajnu na Prvenstvu malih zemalja Evrope, na kojem sam osvojila srebrnu medalju u skoku udalj sa rezultatom 5,85m. Na Prvenstvu Srbije za juniore, pobijedila sam sa skokom od 5,80m, potom na Prvenstvu Srbije za seniore nastupala sam u disciplinama skok udalj (5,76m), i 100m prepone (15,91s). Niz takmičenja nastavila sam u Bijelom Polju na atletskom mitingu Bravera sport, gdje sam pobijedila u skoku u dalj sa rezultatom 5,84m, i u ukupnom plasmanu ostvarila drugo mjesto, što je bio najbolji plasman od takmičara iz Crne Gore. Dva dana nakon toga učestvovala sam na međunarodnom atletskom mitingu Ivangrad 2018. gdje sam sa ličnim rekordom u skoku udalj od 5,92m zauzela treće mjesto.

Iz takmičenja u takmičenje bivala je sve bolja, konstantna u daljinama, dobila na samopouzdanju, da bi rad tokom cijele godine krunisala svojom prvom medaljom sa balkanskih prvenstava.

- Osvojila sam bronzanu medalju na Prvenstvu Balkana za seniore u Staroj Zagori (Bugarska), u sedmoboju sa ličnim rekordom od 4.593 boda (100m prepone - 15.70, skok uvis - 161cm, kugla - 8,86m, 200m - 27,22s, skok udalj - 5,83m, koplje - 33,68m, 800m - 2:37.51 minuta). U višeboju, jednoj od najtežih atletskih disciplina, ostvarila sam najbolje pojedinačne rezultate u sezoni u disciplinama: skok uvis, 100m prepone i 800m. Sezonu takmičenja završila sam pobjedom u skoku udalj (5,78m) na Međunarodnom atletskom mitingu u Sokocu.

Da bi se sve to postiglo, odricanja su ogromna kako u fizičkom, tako i u mentalnom smislu, ali...

- Draž uspjeha i uvjerenje da su se trud i znoj isplatili, kada se popnete na pobjedničko postolje, nezamjenjiv je osjećaj za svakog sportistu.

Potrebno je imati jaku volju i nevjerovatnu želju da se istraje u svim izazovima

- Dosta stvari utiče na sportski rezultat. Da biste postali uspješni, pored talenta, mora se imati jaka volja i nevjerovatna želja da se istraje u svim izazovima. Kroz ozbiljan rad i odgovoran odnos prema treninzima može se doći do uspjeha. Lično, čitav moj sportski put usmjeren je isključivo napornim radom, profesionalnim odnosom i posvećenošću. Ako želimo da budemo uspješni u bilo kojoj oblasti, potrebno je veliko odricanje i predanost. I sada, na samom kraju studija, mogu reći da me je sport usmjerio na mnoge lijepe stvari i zdrave navike. Kroz sport se stiču prijateljstva, upoznaju ljudi sa raznih strana svijeta, razmjenjuju različita iskustva i vlada zdrava atmosfera u društvu. Smatram da trebamo naučiti djecu da vole sport, da kroz to razvijaju ličnost, stiču radne navike i jačaju samodicsiplinu - ističe Ljiljana, kojoj je ostao još samo diplomski rad na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Hvala na podršci, odužiću se većim uspjesima i sjajnijim medaljama

- Veoma sam zadovoljna rezultatima koje sam ostvarila u ovoj takmičarskoj sezoni. Napredovala sam u svim disciplinama, a upornost, trud, rad i odricanje su se isplatili. Želim da se zahvalim prije svega svojoj porodici, prijateljima i treneru što me podržavaju, kao i Ministarstvu sporta, Crnogorskom olimpijskom komitetu i Atletskom savezu na podršci koju mi pružaju. Ja ću se potruditi da iz dana u dan sve više napredujem i nadam se još boljim rezultatima sljedeće godine, većim uspjesima i sjajnijim medaljama.

