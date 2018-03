Lovćen i Teodo pobjedama završili takmičenje

Košarkaši Lovćena i Teoda pobjedama su završili premijernu sezonu u Drugoj ABA ligi.

Cetinjani su u Sarajevu bili bolji od Bosne 100:85, za ukupno 12. trijumf u ligi, uz 10. poraza.

Lovćen je pobjedu najavio u drugoj četvrtini, kada je stigao do dvocifrene prednoste (55:43), a sve je bilo odlučeno sredinom treće dionice, kada su gosti došli do maksimalnih plus 19 (70:51)...

Teodo je u posljednjem kolu pred svojim navijačima trijumfovao protiv Zrinjskog 84:72 i revanširao se Mostarcima za poraz u prvom dijelu.

Odluka je pala u 37. minutu, kada je Teodo parcijalom 20:1 poveo 81:64...

Bosna - Lovćen 85:100 (27:26, 16:29, 21:24, 21:21)

Sarajevo - Dvorana: „Skenderija“. Gledalaca: 400. Sudije: Pecelj (Srbija), Milojević (Makedonija), Mauer (Slovenija).

Bosna: Arslanagić, Alikadić 15 (1-0), Knežević 11 (2-2), Antunović 5 (2-1), Bredford 7 (3-2), Ćurevac 3 (1-1), Tuljković 16 (3-3), Đelmo 4, Šturanović 4, Durak 20 (7-6).

Lovćen: Latković 18 (3-2), Popović 11 (3-2), Bogdanović, Radunović 15 (5-4), Vrbica, Parača, Jelenić 10 (2-2), Albijanić 31 (4-3), Knežević 12 (2-2), Hajduković, Borilović 3.

Teodo - Zrinjski 84:72 (27:18, 14:21, 18:22, 25:11)

Tivat - Dvorana: „Župa“. Gledalaca: 200. Sudije: Raičević (Crna Gora), Javor (Slovenija), Šobot (BiH).

Teodo: Hadžibegović 11 (4-2), Đurišić 1 (2-1), Vušović 3, Popović 2, Radonjić, Vučurović 11, Savić 23 (10-7), Sekulović 8, Bakić 5 (1-1), Kaluđerović 1 (2-1), Abramovič 19 (4-4).

Zrinjski: Kuzman, Petrić 4, Smajlagić 11 (2-0), Sokolović 6 (1-1), Golemac, Igrutinović 18 (6-4), Bramit 9 (6-5), Miličević 3, Ljujić 9 (4-3), Šamadan 8, Ramljak 4.

