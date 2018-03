Lovćen se revanširao Teodu za poraz na Cetinju

U crnogorskom okršaju u Drugoj ABA ligi, duelu ekipa koje su izgubile šanse za plasman na fajn-for, Lovćen se u Tivtu revanširao Teodu za poraz na Cetinju, u prvom dijelu lige - gosti su slavili 90:86, u utakmici 20. kola i upisali 10. pobjedu u ligi.

Teodo je, sa druge strane, uknjižio 12. poraz, a ima i sedam pobjedu, uz utakmicu manje (odloženu kod kuće protiv Ohrida).

U utakmici sa mnogo preokreta, domaćin je bolje otvorio meč, vodio je do 13. minuta (25:23), a onda je Lovćen preuzeo stvari u svoje ruke, i na startu drugog poluvremena stigao do 14 poena prednosti (50:36). Međutim, uslijedio je novi preokret, Teodo je do kraja treće četvrtine uspio da vrati prednost od poa koša (62:61), sa kojom je ušao u posljednju dionicu.

Ipak, parcijalom 14:2, Lovćen je na isteku 34. minuta stigao do prednosti od 75:64 i tada uhvatio zalet za pobjedu. Istina, Teodo je na tri minuta i 17 sekundi prišao na 77:76, ali su gosti serijom 7:0 odbili i taj posljednji napad...

Lovćen je do pobjede vodio Aleksa Popović sa 26 poena, 10 skokova i pet asistencija, Miloš Latković je dodao 18 poena, a Vasilije Knežević 12.

U tivatskom timu najbolji je bio Miloš Popović sa 18, dok je Milovan Savić dodao 15 poena.

U narednom kolu, 21. marta, Lovćen će biti domaćin ekipi Splita, dok će Teodo biti gost Vršca.

Teodo - Lovćen 86:90 (21:17, 13:26, 28:18, 24:29)

Tivat - Dvorana: "Župa". Gledalaca: 250. Sudije: Mitrovski (Makedonija), Terlević, Paić (Hrvatska).

Teodo: Hadžibegović 13, Vušović 5 (2-2), M. Popović 18 (9-8), Radonjić, Vučurović 2, Savić 15 (12-9), Sekulović 6 (4-2), Bakić 2, Kaluđerović, Abramovič 25 (9-7).

Lovćen: Latković 18 (4-4), A. Popović 26 (7-7), Bogdanović, Radunović 7 (4-2), Brbica 9 (4-4), Baćović 4, Lopičić 2, Jelenić 5, Albijanić 7 (2-1), Knežević 12 (3-3), Borilović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)