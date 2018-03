Lovćen želi da se revanšira Dinamiku

Na četiri kola prije kraja ligaškog dijela, Lovćen i Teodo su daleko od borbe za fajnl-for Druge ABA lige. Cetinjani su na tri pobjede od četvrtog mjesta, posljednjeg koje vodi u završnicu, Teodo na četiri, ali ima utakmicu manje (odloženu protiv Ohrida).

Za crnogorske predstavnike u ovom regionalnom takmičenju preostali mečevi su, dakle, prilika za pripremu za crnogorsku Superligu, u kojoj će učestvovati sa ekipama Budućnosti i Mornara.

Lovćen će danas kod kuće protiv Dinamika (takođe ima skor 8-10), od 18 sati), imati i motiv da se Beograđanima, najvećem razočarenju ove lige, revanširaju za poraz u dvorani „Ranko Žeravica“ (72:66).

"To je kvalitetna ekipa, koja po sastavu zaslužuje bolji plasman od trenutnog i sigurno da nam neće biti lako s obzirom na to da smo mi ostali bez prvog organizatora igre Koraća na duži period, koji je povrijeđen, i pitanje je hoće li i Baćovic biti u stanju da igra. Bez obzira na to, mi ulazimo u ovu utakmicu i svaku sljedeću sa jasnim ciljem - da damo svoj maksimum i da pokušamo da pobijedimo", rekao je trener Lovćena Petar Jovanović.

„Očekuje nas veoma zahtjevna utakmica protiv Dinamica.U prošlom kolu su poraženi i sigurno će pokušati da se vrate u pobjednički ritam. Mi imamo problema sa povredama, zato se moramo skupiti i odigrati jako i agresivno svih 40 minuta i pokušati da slavimo", dodao je bek Cetinjana Aleksa Popović.

Teodo od 19 sati gostuje lideru, Borcu iz Čačka (skor 12-5), od koga je izgubio u Tivtu sa ubjedljivih 93:76...

"U Čačak idemo hendikepirani i sa dosta skraćenom rotacijom u odnosu na prvi meč u Tivtu, gdje smo pružili dostojan otpor Borcu. U toj situaciji sigurno nemamo pravo da prijetimo, Borac je apsolutni favorit, što pokazuje i igrama u posljednjem periodu. Pored svega toga, nastojaćemo da se dobro predstavimo čačanskoj publici, koja dobro poznaje košarku", istakao je trener Tivćana Rajko Krivokapić.

"Borac je odlična ekipa, igraju kvalitetno i u ABA ligi i u domaćem prvenstvu. Igraćemo pred punom salom, a to je dodatna motivacija da odigramo najbolje što možemo. Vjerujem u svoje saigrače i iskoristićemo svaku priliku da dobijemo utakmicu", dodao je igrač Teoda Robert Abramovič.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)