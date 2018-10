Ludak je i veliki čovjek: Marselo Bjelsa poklonio klubu 2,5 miliona dolara

Njuels old bojs je klub iz Rosarija, grada u kome je rođen Leo Mesi.

U Njuelsu je Mesi i počeo karijeru.

Legenda kluba je, međutim, Marselo Bjelsa, čuveni argentinski trener, trenutno na klupi Lidsa.

Tolika je legenda da se po njemu zove i stadion na kome Njuels igra.

"El Loco" - "Ludak" - i igračku i trenersku karijeru je počeo u Njuelsu, u Rosariju je pravo božanstvo.

Za razlilku od mnogih, Bjelsa ne uživa samo u svom statusu, već ga koristi da pomogne.

Kako javljaju argentinski mediji, on je voljenom klubu donirao čak 2,5 miliona dolara kako bi se završila izgradnja hotela za igrače.

