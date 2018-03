Luis Kuk čeka debi za Englesku, a njegov djed 17 hiljada funti

Luis Kuk, 21-godišnji fudbaler Bornmuta, sjutra ima priliku da svom djedu Trevoru Barlingemu donese 17 hiljada funti. To, zapravo, zavisi od Gareta Sautgejta, selektora Engleske.

Barlingem se 2014. godine, kada je Kuk postao član Lidsa, kladio da će njegov unuk igrati za englesku reprezentaciju.

On je uložio 500 funti da će njegov unuk do 26. godine debitovati za „Gordi Albion“, a kladionice su mu za to dale kvotu 33.

Sautgejt ga je pozvao na dvije prijateljske utakmice, koje Englezi igraju u petak sa Holandijom i u utorak, protiv Italije.

Jedan minut i eto 17 hiljada funti na račun Kukovog djeda.

Nije rijetkost u Engleskoj da se bliski rođaci klade da će neko iz njihove porodice nastupiti za reprezentaciju.

Edi Kirkland, otac Liverpulog golmana Krisa, je dobio 10 hiljada funti, na 100 uloženih. On je opkladu stavio kada je Kris imao 12 godina.

Hari Vilson, član Liverpula, debitovao za senirorsku reprezentaciju Velsa sa samo 16 godina.

Njegov djed je uplatio 50 funti da će igrati za prvi tim Velsa, kad je on imao samo 18 mjeseci!

Tada mu je kladionica ponudila nevjerovatnu kvotu 2.500. I on je nakon toga bio bogatiji za 125.000 funti.

