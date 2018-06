Luka Dončić nasljednik Novickog u Dalasu

Finiks Sansi igrali su na sigurno i uradili ono što je gotovo svaki ljubitelj košarke u SAD očekivao - Deandre Ejton, doskorašnji košarkaš Univerziteta Arizona, izabran je za prvog pika na ovogodišnjem NBA draftu.

Slovenački i evropski navijači, sa druge strane, ostaće razočarani što neće gledati saradnju trenera Igora Kokoškova i mlade zvijezde Luke Dončića, tandema koji je pokorio Stari kontinent na prošlogodišnjoj smotri nacionalnih timova.

Fizički dominantni košarkaš sa Bahama prošle godine na koledžu u Arizoni bilježio je 20.1 poena, 11.6 skokova i 1.9 blokiranih šuteva po utakmici, a uprava Sansa nada se da će uz mladog i talentovanog igrača ponovo postati relevantan tim u najjačoj ligi svijeta, nakon nekoliko sezona za zaborav i osam godina bez plasmana u plej-of.

Sakramento Kingsi su sa druge pozicije izabrali Marvina Beglija sa Univeziteta Djuk.

Begli je prošle godine bilježio 21,2 poena, 11,3 skokova i 1,5 dodavanja po meču, a sve do samog početka ceremonije bilo je neizvjesno da li će se tim iz Kalifornije odlučiti za Beglija ili Dončića.

Luka Dončić je sa treće pozicije bio izbor Atlante. Ipak, Atlanta i Dalas Maveriksi sklopili su dogovor da mladi Slovenac postane novi igrač tima iz Teksasa. U zamjenu, Dalas će sa pete pozicije izabrati Treja Janga, koji će, uz pravo odabira u prvoj rundi na regrutovanju novajlija iduće godine, biti poslat u Atlantu.

Dončić je protekle sezone izabran za najkorisnijeg igrača Evrolige, a sa reprezentacijom Slovenije je 2017. godine osvojio Eurobasket. U redovima "kraljevskog kluba" bilježio je 14,2 poena, 5,2 uhvaćene lopte i i 4,6 asistencije po utakmici, te ga mnogi eksperti smatraju najkompletnijim i najintrigantnijim imenom na ovom draftu.

Izbor Memfisa sa četvrte pozicije pao je na Džerena Džeksona mlađeg, koji je u dresu Mičigen Stejta proglašen za najboljeg defanzivnog igrača NCAA takmičenja.

Dalas Maveriksi su sa pete pozicije izabrali su beka Oklahome, Treja Janga. On će, kako je i najavljeno, postati novi igrač Atlante, nakon što je dogovorena razmjena dva kluba.

Jang iza sebe ima senzacionalnu sezonu u kojoj je postao prvi univerzitetski igrač u istoriji koji je bio najefikasniji šuter i asistent lige, sa 27,4 poena i 8,8 dodavanja po meču. Odvažnost u šutiranju trojki donijela mu je neminovna poređenja sa zvijezdom Golden Stejta, Stefom Karijem.

Orlandžo Medžik je sa šeste pozicije izabrao Mohameda Bambu. Doskorašnji košarkaš Teksasa je prava dabl-dabl mašina u najavi, sa najvećim rasponom ruku ikada zabilježenim na testiranju novajlija.

Eksperti Bambu jednoglasno porede sa igračem Jute, Rudijem Goberom, uz znatno efikasniji šut sa distance u odnosu na Francuza.

Čikago Bulsi sa sedme pozicije izabrali su Vendela Kartera mlađeg, još jednog košarkaša Djuka koji se našao među deset najveićh imena na ovogodišnjem draftu.

Kolin Sekston novo je ime u redovima Klivlenda, koji ga je izabrao sa osme pozicije.

Njujork Niksi su sa devete pozicije izabrali Kevina Noksa. Talentovanog igrača sa Univerziteta Kentaki mnogi vide kao budućeg efikasnog šutera, nakon što je prošle sezone bilježio 15,6 poena po utakmici.

Filadelfija je odabirom Mikela Bridžesa sa Univerziteta Viljanova zaključila spisak deset najzvučnijih imena ovogodišnjeg NBA drafta.

