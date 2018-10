Luka kao Ibra, atraktivnim "škorpionom" zadivio Rusiju

Crnogorski reprezentativac Luka Đorđević potvrdio je dobru formu u još jednoj odlično odigranoj partiji za tulski Arsenal. Budvanin je nakon asistencije za prvu pobjedu u istoriji "oružara" na Otvorenoj areni protiv Spartaka, odličan učinak dopunio golom protiv Orenburga u 12. kolu.

Njegov gol na asistenciju Kombarova bio je vodeći u 64. minutu, ali su gosti iz Orenburga preko Slovenca Denisa Popovića 12 minuta kasnije došli do gola za remi.

"Oružari" su poveli golom Mirzova u 42. minutu, u akciji koju je započeo Đorđevgić po krilu, a Mirzoov gol u prethodnom kolu srušio je Spartak, dok je Orenburg izjednačio preko Tertekova u 61.

The goal of the weekend has been undoubtedly scored by Luka Djordjevic with an incredible scorpion kick against Orenburg.



Maestro🦂 pic.twitter.com/afTUl7geqp