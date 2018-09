Luka Modrić je novi fudbalski kralj, prekinuta dominacija tandema Mesi - Ronaldo

Svi dobitnici nagrada

Igrač godine: Luka Modrić

Trener godine: Didije Dešan

Golman godine: Tibo Kurtoa

Fudbalerka godine: Marta

Trener godine u ženskom fudbalu: Rajnald Pedros

Nagrada za fer-plej: Lenart Ti

Najbolji navijači: Navijači Perua

Gol godine: Mohamed Salah

Tok svečanosti

Luka Modrić je najbolji fudbaler na svijetu u 2018. godini.

"Hvala saigračima iz Reala i hrvatske reprezentacije. Hvala mojoj porodici, bez koje ne bih bio ni igrač ni čovjek kakav sam postao. U ovom posebnom momentu želim da pomenem mog idola iz generacije Hrvatske 1998, koja nam je pokazala da je sve moguće i da svaki san može da postane java. Pozdrav za moju Hrvatsku, hvala vam na velikoj podršci. Kakvo smo samo ljeto imali", rekao je Modrić.

21.50 Najsvečaniji trenutak - izbor fudbalera godine.

Legendarna Brazilka Marta je najbolja igračica svijeta u 2018.

21.45 Na redu je nagrada za fudbalerku godine - Ada Hegerberg, Dženifer Marošan ili Marta?

Nagradu je dobilo devet igrača, Leo Mesi i Kristijano Ronaldo nisu došli u London.

Tim godine izgleda ovako:

De Hea - Dani Alveš, Varan, Serhio Ramos, Marselo - Modrić, Kante - Azar, Mesi, Mbape - Kristijano Ronaldo.

21.38 - Sada će biti objavljen tim godine.

21.35 - Holanđanin Lenart Ti, fudbaler Venla, je dobitnik. On je propustio meč sa PSV-om da bi pomogao dječaku bolesnom od leukemije. Na dan utakmice je dao krv za njegovo liječenje.

21.30 Ide nagrada za fer-plej. Dodijeliće je Pjerluiđi Kolina i Paolo Maldini.

Navijači Perua su osvajači - napravili su sjajnu atmosferu u Rusiji, na povratku nacionalnog tima na najveću scenu, poslije 36 godina.

21.25 Nagrada za najbolje navijače je na redu.

21.20 - U pauzi između nagrada nastupa Noel Galaher sa čuvenim hitom "Don't look back in anger".

Trener godine je Rajnald Pedros, trener Liona, šampiona Evrope.

21.05 Bira se najbolji trener u ženskom fudbalu.

21.00 Golman godine je Tibo Kurtoa, belgijski reprezentativac. Kurtoa je blistao na Mundijalu, kao i na golu Čelsija.

Trener godine je Didije Dešan, selektor Francuske.

"Čestitke Zizuu i Zlatku, ne bi bilo nezasluženo da su oni dobili ovu nagradu. Hvala predsjedniku francuskog saveza što mi je dozvolio da vodim selekciju, da radim mirno i budem posvećen poslu. Posebno hvala mojim igračima, koji su mi omogućili da budem većeras ovdje, kao i cijelom stručnom štabu francuske selekcije. Ovaj trofej poklanjam suprugi i sinu", rekao je Dešan.

20.55 Arsen Venger najavljuje kandidate za trenera godine - Zlatka Dalića, Zinedina Zidana i Didijea Dešana.

Nagrada Ferenc Puškaš ide Mohamedu Salahu za gol protiv Evertona.

20.45 - Prva nagrada ide strijelcu najljepšeg gola.

Nagradu će uručiti Didije Drogba i Noel Galaher.

Ko će naslijediti Kristijana Ronalda, dvostrukog osvajača nagrade The Best, koju je FIFA ustanovila 2016. godine?

Večeras će biti proglašen najbolji fudbaler u 2018. godini, a izvjesno je da Portugalac neće i treći put biti laureat, iako je među tri kandidata.

Ronaldo nije došao u London, na gala svečanost Fife, tako da je dilema - Luka Modrić ili Mohamed Salah?

#Cristiano: His hat-trick vs Spain#Modric: Going to the #WorldCup Final#Salah: Winning the Premier League golden boot



🗳️You voted these moments as their top for the year.



🏆One will have another highlight added to their 2018 very soon!#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/akW8iv879L