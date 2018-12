Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu i krunisao godinu iz snova

Ništa se neočekivano nije dogodilo večeras u Parizu - Luka Modrić je fenomenalnu 2018. godinu krunisao Zlatnom loptom koju dodjeljuje magazin "Frans fudbal".

Hrvat je prestižnu nagradu osvojio sa 753 boda, ispred Kristijana Ronalda koji je sakupio 476 i Antoana Grizmana (414).

U TOP 10 su bili i Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Mohamed Salah, Rafael Varan, Eden Azar, Kevin de Brujne i Hari Kejn.

Modrić je ove godine pokupio sve individualne nagrade u evropskom i svjetskom fudbalu - biran je za najboljeg fudbalera Svjetskog prvenstva, kao i najboljeg igrača u Evropi u izboru Uefe, a dobio je i Fifinu nagradu "The Best".

Vezista iz Zadra je u 2018. godini osvojio Ligu šampiona sa Real Madridom, sa Hrvatskom je igrao finale Mundijala u Rusiji...

Congratulations to Kylian Mbappe, the first player to win the Trophee Kopa! 👏



👤 56 games

⚽ 32 goals

🎯 13 assists

🏆 World Cup

🏆 Ligue 1

🏆 French Cup

🏆 French League Cup

🏆 Ligue 1 Young Player of the Year

🏆 The Best Young Player #BallondOr pic.twitter.com/6aoWHSCinR