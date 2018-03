Luksemburg - Crna Gora: Biće teže nego što se misli

Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra gostuje Luksemburgu u 6. kolu grupe 9 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Naredni protivnik ,,sokola“ osvojio je četiri boda u dosadašnjem dijelu takmičenja, tri više od ekipe Mojaša Radonjića.

"Teška utakmica je pred nama. Nema lakih mečeva, pogotovo u ovoj našoj grupi, gdje su Francuzi daleko svih ispred svih, a mi ostali smo otprilike istog kvaliteta. Nema nikakve razlike da li nam je protivnik Slovenija, Bugarska, Kazahstan ili Luksemburg. Prema tome, teška utakmica, pogotovo što igramo na strani. Atletski su građeni, imaju poseban stil igre, liče na Skandinavce, ali vidjećemo kako će to izgledati. Opredijelili smo se kako ćemo igrati. Sve zavisi kako će se utakmica otvoriti", kaže selektor Radonjić za sajt FSCG.

I ovog puta bilo je problema sa povrijeđenim igračima.

"Otkazivanje igrača je ustaljena praksa, ali se to ne dešava samo kod nas, nego i kod mnogo jačih. Kod nas je to drastično, jer imamo mali broj fudbalera, pa je odsustvo trojice ili četiri vidljivo. Ne možemo da sastavimo ekipu koju bismo objektivno mogli da imamo, ali uvijek je to tako kod okupljanja. Navikli smo se na to i to nije veliki problem. Mislim da je ovoga puta malo bolja sutucija nego ranije, jer većina igrača igra dovoljno u klubovima da možemo da ogramo 90 minuta. Uz to, godinu smo stariji, tako da imamo i neophodno iskustvo da se napravi dobar rezultat", dodao je Radonjić, koji je imao prilike da gleda nastupe sjutrašnjeg protivnika.

- Imamo sve podatke, a i gledao sam ih uživo. Imamo sve utakmice koje su igrali, napravili smo siže detalja koje smo pokazali igračima".

Duel između Luksemburga i Crne Gore igra se sjutra od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Diferdanžu

