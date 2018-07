Majer: Iza ultramana stoje porodica, treninzi i godine rada na sebi

Dok su putem Facebooka uživo nedavno pratili njegovih skoro 38 sati trke, prijatelji Igora Majera, crnogorskog triatlonca, koji je nedavno u Austriji uspješno završio Ultraman trku, željeli su da znaju samo jedno - kako je uspio da tokom višesatnog fizičkog napora - 7,6 kilometara plivanja, 360 kilometara vožnje bicikla i 84 kilometra trčanja - pobijedi sopstveno tijelo i umor.

I, dok ga slušate da govori o tome, ne zvuči strašno, jer o trci koja je za njega trajala dan i po, govori kao da je tokom tih sati ustao, popio kafu, otišao na posao, iskoristio pauzu, vratio se, ručao, odmorio, pa se posvetio porodici, hobijima, pa zaspao, ponovo ujutro otišao na posao…

“U vrijeme trke socijalizacija je svedena na nulu. U tih više od 37 sati sam odgovarao na zamišljene mailove, razmišljao o poslovima koje sam zaboravio ili sam ih odložio do povratka kući, u glavi sam renovirao dio stana… Naravno, morate razmišljati i o unosu kalorija, ugljenih hidrata, ali nakon sat, dva trke, ta je radnja u glavi automatizovana, pa se nisam opterećivao kilometrima”.

Prošavši kroz cilj, sa vremenom 37:48:52, Igor je trkom u Austriji stekao titulu prvog Ultramana iz Crne Gore. Za to su bile potrebne godine treninga i rada na sebi.

Majer nakon uspješno završene trke u Austriji Foto: Privatna arhiva

Priča 37-godišnjeg Majera je počela prije četiri godine, kada je, do tada nesportski tip, izabrao triatlon kao način da se dovede na željenu težinu. Uslijedili su izazovi, trke, od onih kraćih, da bi nakon dvije godine bavljenja tim sportom, Igor u Africi završio i prvu Ironman trku – polovinu dionice Ultramana.

Daleko od dobrih uslova za trening

A u crnogorskim uslovima, nije jednostavno trenirati plivanje, trčanje i biciklizam - bazične sportove koji čine triatlon.

Tokom četiri godine koliko se ovdje više govori o tom sporu, više puta je apelovano na nadležne da obezbijede uslove za trening. U Podgorici do skoro nije bilo biciklističkih staza, a za plivanje se išlo u Budvu ili se čekalo lijepo vrijeme za kupanje u moru, rijeci…

“U međuvremenu smo dobili dva funkcionalna bazena, ali oni i dalje ne zadovoljavaju stoprocentno potrebe sportista rekreativaca. Za mene je problem gradskog bazena to što je termin ograničen na jedan, a moj trening traje minimum dva sata. Dešavalo se da idem na jutarnji, pa na popodnevni trening, ali se to meni računa kao jedan. Pored toga što sam plaćao dvije ulaznice, veći je problem što prekidam trening”, navodi Majer, dodajući da bi samo jedan termin dnevno od sat i po, svakog dana, itekako bio od pomoći.

Takmičari na Ultraman trci plivali 304 dužine Foto: Privatna arhiva

U Podgorici, kaže on, još nisu obezbijeđene ni atletske staze, a biciklističke koje su izgrađene, zadovoljavaju tek minimum zahtjeva.

Sport za svakoga

Triatlon je sport za sve generacije, kaže Majer. Pogodan je za najmlađe, ali i za one u četrdesetim, pa i starije, kakvih je najviše među rekreativcima.

Za djecu se, objašnjava on, do ranog puberteta, preporučuje doziran trening, sastavljen od 80 odsto plivanja, 15 odsto biciklizma i svega pet odsto trčanja.

Supruga Marija najveća podrška Foto: Privatna arhiva

Plivanjem se, kako je kazao, izgrađuje i najbolja aerobna baza, odnosno osnovna izdržljvost kod djece.

“Upravo su osvajači zlatnih medalja i elitni triatlonci bivši plivači. Predlagao sam triatlon klubovima da animiraju djecu, urade sa njima određene plivačke testove, na osnovu kojih treneri plivanja mogu da vide da li djeca imaju svijetlu budućnost u tom sportu. Ako nemaju, mogu ih polako usmjeravati na sportove poput triatlona, u kojem, iako nisu natprosječni plivači, mogu postati natprosječni triatlonci”, kaže prvi crnogorski Ultraman.

Uspješan završetak trke na prvom mjestu

Njegovih 37 sati u Austriji nije najbolje prolazno vrijeme, svjestan je Majer. Mogao je popraviti rezultat i za pet sati, kaže, ali – za njega je, kao rekreativca, od pozicije, važnije uspješno završiti trku.

Dodaje i da u sportu, posebno kod djece, ne bi trebalo da osvajanje nekog mjesta, rekorda, bude jedini cilj.

“Očekivanja ljudi ovog dijela svijeta su potpuno drugačija od ljudi na sjeveru Evrope, u Africi… Igrao sam fudbal sa ljudima koji ne broje, nemaju rezultat, nemaju vrijeme, kornere, faul… oni igraju fudbal, zato što im se to sviđa. Bio sam na takmičenjima na kojima je zabranjeno da se javno objave rezultati do omladinske sekcije“, kaže on, dodajući da finišer medalja, koju i na triatlon takmičenjima dobijaju svi učesnici koji uspješno završe trku, nije izmišljena slučajno.

Majer Foto: Privatna arhiva

Majer sugeriše roditeljima da ne nameću obavezu uspjeha djeci, jer “djeci sport treba da bude zabava”.

Majer je osnivač Multisport akademija „Mayer“, koja je nosilac licence i organizator do sada tri triatlon takmičenja Ocean Lava Montenegro, koje se održava u njegovom rodnom Kotoru.

Igor je lani u Podgorici osnovao i Školu trčanja “Gump”, u okviru koje u saradnji sa crnogorskim atletičarima, pomaže polaznicima da nauče kako da pravilno trče. Velik broj polaznika škole je, nakon šest mjeseci obuke, učestvovao i na Podgoričkom maratonu u oktobru i završio i svoju prvu trku na pet, 10 i 21 kilometar, nakon čega su takmičenja nastavili i na drugim međunarodnim i trkama u Crnoj Gori.

Nakon Ultraman trke koja je za njim, Majer se ovih dana posvećuje organizaciji Ocean Lava takmičenja za narednu godinu. O narednim trkama na kojima će učestvovati ne govori mnogo. Izvjesno je jedino da je već sada prijavljen na ROTH, u julu, 2019.

„250.000 navijača duž cijele staze, ne mogu da dočekam da se dohvatim Solar Hilla i na sekundu proživim osjećaj vožnje kao na Tour de France“, objavio je on na Facebooku, pošto je dobio potvrdu prijave koju je u njegovo ime, kao rođendanski poklon, poslala Igorova supruga Marija.

Koliko je to veliki poklon i podrška Igoru, govori podatak da su sve registracije za takmičenje na kojem se nadmeće 4.000 triatlonaca, kupljene online za manje od 30 sekundi...

Prije tri godine 45, naredne očekuje oko 700 takmičara

Prve godine, na Ocean Lava Montenegro, prijavilo se 45 takmičara, godinu kasnije, u Kotoru se, u triatlon poludistanci (1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara biciklizma i 21 kilometar trčanja) takmičilo 320 triatlonaca, a ove godine, broj takmičara se popeo na 480. Dogodine, 12. maja, Majer očekuje da ih bude oko 700.

“To je rast od 50 odsto u odnosu na prošlu godinu i uvjeren sam da imamo organizacione kapacitete da dočekamo preko skoro 3.500 ljudi, koji će zbog trke doći u Kotor. Ocean Lava Montenegro je sada jedna od trka koje su na listi triatlonaca pod moram da uradim. Posjetioci su očarani onim što imamo, jedino mi ne valorizujemo dovoljno ovu ljepotu”, kaže Igor, koji je za organizaciju nagrađen priznanjem za najboljeg sportskog radnika u Kotoru.

Ovogodišnje Ocean Lava takmičenje u Kotoru Foto: Privatna arhiva

Na pitanje zašto je on organizator takamičenja, a ne Triatlon savez na čijem je čelu, kaže da ovako odgovara samo sebi i porodici. Dodaje i da su, kada je predlagao organizaciju takmičenja nadležnima i triatlon klubovima, njihova očekivanja bila da uspjeh mora doći odmah.

“Uspjeh je proces, nismo mogli prve godine očekivati 700 takmičara. Ocean Lava se priprema godinu dana, zahtijeva 24-satno prisustvo online, odgovaranje na e-mailove, razvoj marketing strategije, jer je konkurencija ogromna – na svijetu je 50.000 trka, a tržište je cijeli svijet”.

Crnogorski triatlon može da bude ozbiljan sport

Za četiri godine koliko je na čelu Triatlon saveza, za Majera je najvažnija bila popularizacija tog sporta.

“Ljudi danas i te kako znaju šta je triatlon i za to su zaslužne i organizacije trka, te individualni uspjesi triatlonaca iz Crne Gore na međunarodnim takmičenjima”.

Nada se da će sljedeći saziv donijeti ljude sa novim idejama, programima i energijom, koji će valorizovati dosad postignuto.

“Crnogorskom triatlonu bi sada trebalo obezbijediti obučeno tehničko osoblje, trenere, delegate, a takmičenja i funkcionisanje klubova i organizacija triatlona dovesti na veći nivo”.

U Crnoj Gori je osnovano šest triatlon klubova – po jedan u Herceg Novom, Kotoru, Tivtu i Nikšiću, te dva u Podgorici.

Od rekreacije do Olimpijade

Triatlon se može podijeliti na olimpijski, dugi i rekreativni.

Kao olimpijski sport, triatlon je u programu Olimpijskih igara od 2000. Izuzetno je brz - takmičari za sat do sat i po prolaze distancu 1,5km/40km/10km. Atraktivan je za publiku - na OI na ulicama Londona, triatlon je pratilo 700.000 gledalaca.

Olimpijci su uglavnom starosti između 20 do 26 godina.

Od OI u Riju, prije dvije godine, na programu je Paraolimpijskih igara.

Na dugom triatlonu tamičari prolaze Ironman distance, u kojima najbolje performanse postižu takmičari u 30-tim i ranim 40-tim godinama. Među njima su i profesionalci, uglavnom bivši olimpijci. Pobjednici svjetskog Ironman šampionata su takmičari od 35 do 40 godina, niko mlađi od 30.

Popularizaciji triatlona su, ipak, najviše doprinijeli rekreativci.

“Triatlon je prilično jednostavan za treniranje – plivate, vozite biciklo i trčite, to su sportovi koje praktično svi znamo, ali ne toliko dobro, pa je upravo to izazov – da se usavršimo u nečemu što svi prihvatamo zdravo za govoto. Dodatno, triatlon čine pravolinijski sportovi, koji ne zahtijevaju veliku motoriku. Da je triatlon trčanje sa preponama, sigurno bi i broj potencijalnih rekreativaca bio daleko manji”, kaže Majer.

Rekreatvi triatlon atraktivnim čini i činjenica da takmičari poslije godinu, dvije treniranja, mogu da se nađu na startnoj poziciji sa svjetskim prvakom, a to, kaže Igor, “nije moguće ni u jednom drugom sportu”.

