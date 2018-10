Malo je 30 minuta za Makabi: Treći poraz Budućnosti

Budućnost je doživjela i treći poraz u Evroligi - nakon sjajnih 30 i očajnih 10 minuta izgubila je od Makabija u Podgorici 78:68.

"Plavi" su prve tri četvrtine odigrali u odličnom ritmu, energično u odbrani, imali su i dobra i različita rješenja u napadu.

U posljednjoj četvrtini sve je, međutim, stalo - samo dva poena i to iz kontre postigli su domaćo košarkaši do posljednjeg minuta, a igrači Makabija u furioznom tempu preokrenuli...

Skoti Vilbekin je bio nezadrživ - 28 poena, šest trojki.

U Budućnosti najefikasniji Edvin Džekson sa 13, Nemanja Gordić i Alen Omić ubacili su po 12.

Četvrta četvrtina

Rezultat u posljednoj četvrtini je 20:2 za Makabi!

Dva prodora Vilbekin, pa Kalojarom zatim i kontra, laki poeni za Bleka - 64:76.

Poslije pet i po minuta koš za Budućnost - alej-up Gordića za Omića, 64:70.

Trojka Vilbekina, stala je Budućnost - 12:0 serija gostiju, 62:70.

Trojka Kalojara - serija Makabija 9:0 u posljednjoj četvrtini, 62:67. Tri i po minuta bez koša...

Zakucavanje Bleka za preokret - 62:64.

Kalojaro prvi poeni - 62:60, pa Rol - 62:62. Budućnost dva minuta bez poena.

Budućnost vodi 62:58 uoči posljednjih 10 minuta. Još jedna dobra četvrtina za "plave", Makabi je u igri zahvaljujući maestralnom Vilbekinu - 23 poena, pet trojki.

Treća četvrtina

Još jedna trojka Vilbekina - 22 poena, 54:53.

Koti Klark trojka . 54:46, ali Vilbekin uzvraća za tri uz faul - 54:50.

Džikić sedam minuta ne mijenja petorku koja je počela poluvrijeme.

Gori Morača, fantastična podrška stiže sa tribina...

What A Block!



Earl Clark with the HUGE chase down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/X6WadZ9IhX — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2018

Omić osam poena - 49:46, pa i deseti, uz faul - 51:46.

Šest poena Omića u ovom periodu . 47:43.

Vilbekin nezadrživ i nepogrešiv - 45:43. Amerikanac ima 15 poena, dvije trojke u trećoj četvrtini.

Pogađa Omić - 43:34, najveća prednost Budućnosti.

Ista petorka Budućnosti kao na startu - Kraft, Gordič, Erl i Koti Klark, Omić.

Foto: Filip Roganović

Budućnost na poluvremenu vodi 41:34. Ubjedljivo najboljih 20 minuta ove sezone.

Sjajni Džekson i Šehović, sjajan šut za tri - 70 odsto (7/10). Odlična energija u odbrani....

Džekson 11 poena, Šehović devet, Gordić osam... Čeka se i napadački skor Erla Klarka...

U Makabiju, Vilbekin devet, Kejn i Rol po šest.

Druga četvrtina

Nova trojka Džeksona, 11 poena Francuza, 3-3 trojke.

Sjajna rola Suada Šehovića .- devet poena u ovoj četvrtini, dvije trojke, 3-3 bacanja.

Welcome to the EuroLeague



Sehovic drains his first-ever shot in the EuroLeague for 👌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/r4wsYI665T — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2018

Budućnost je imala 30:25, propustila kontru za plus sedam, gosti iskoristili da izjednače.

Tri trojke Budućnosti - nakon Džeksonovih, stigla je i Šehovićeva iz ugla - 25:25.

Dvije vezane trojke Edvina Džeksona - Budućnost opet vodi, dobra atmosfera u Morači.

Makabi je za minut i 11 sekundi postigao sedam poena i od minus dva došao na plus pet - 16:21.

Budućnost nakon deset minuta vodi 16:14. Dobra energija "plavih", raspoložen Gordić, na drugoj strani Vilbekin je razigran...

Foto: Filip Roganović

Prva četvrtina

Vilbekin drži Makabi - devet poena sjajnog pleja, ubacio je trojku preko ruke Krafta.

Druga trojka Gordića - osam poena. Na drugoj strani Vilbekin šest.

Ponovo Gordić, serija Budućnosti 7:0.

Poslije četiri minuta koš za Budućnost - Gordić trojka, pa Koti Klark - 7:5.

Loša napadačka rješenja na početku meča. Majkl Rol, međutim, pogađa trojku, a Blek blokira Omiča...

Petorka Budućnosti: Kraft, Gordić, Erl Klark, Koti Klark, Omić.

Budućnost večeras bez Nikole Ivanovića, u postavi je Sead Šehović.

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju Makabi u trećem kolu Evrolige.

U Moraču dolazi uspavani velikan, šestostruki prvak Starog kontinenta, posljednji put 2014. godine.

🤔Did you know? This is Shimon Mizrahi's 50th year as chairman of @MaccabitlvBC pic.twitter.com/q8kdOB4sHC — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) October 18, 2018

I Makabi je, poput Budućnosti, poražen u prva dva kola - prvo od Panatinaikosa 89:84 u Atini, zatim od CSKA 89:86 u Tel Avivu.

"Plavi" su na startu na svom terenu izgubili od Armanija 82:71, a potom u Istanbulu od Darušafake 71:63.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (6 glasova)