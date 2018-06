Manćini: Baloteli je novi lider reprzentacije

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini zna kako da motiviše Marija Balotelija.

Manćini je Super Marija vratio u nacionalni tim nakon pauze od četiri godien, a sada je jasno stavio do znanja šta da od njega očekuje:

"Njegov povratak u tim je veoma važan za motivaciju. Trebaju mi novi lideri, a Mario ima kredibilitet da bude taj. Na sreću, nije jedini koji je lider tima", rekao je Manćini, koji je trenirao Balotelija u Interu i Mančester sitiju.

"Mario ima tek 28 godina i još uvijek može mnogo da doprinese, jer je na fizičke i tehničke mogućnosti dodao i iskustvo. Porastao je u svakom smislu", kaže Manćini.

Jedan od lidera bi trebalo da bude i mladi Federiko Kjeza.

"S vremena na vrijeme prestanem da ga gledam, jer mi se čini da tada putujem kroz vrijeme. Identičan je kao njegov otac Enriko. Iste finte, isto trčanje veoma sličan šut... Ove godine je jedva postizao golove, ali on ima potencijal i spreman je da eksplodira u bilo kom trenuku", istakao je Manćini.

I on ima motiv kao selektor.

"Bearcot me 1986. nije pozvao, jer se nisam izvinio, onda me 1994. Arigo Saki nije zvao, a 1990. sam bio u sastavu, ali me nisu ubacivali u igru. Nisam odigrao ni minut na mundijalima i to je apsurdno, ali većim dijelom je to moja krivica. Sada razmišljam o kvalifikovanju na Evropsko prvenstvo, ali priznajem da me ideja o Svjetskom prvenstvu više zanima", zaključio je Manćini.

