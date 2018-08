Mandžukić završio reprezentativnu karijeru: Nema idealnog trenutka za odlazak

Nakon 11 godina reprezentativne karijere Mario Mandžukić se oprostio od dresa Hrvatske.

Uradio je to mjesec nakon finala Mundijala u kojem je Hrvatska izgubila od Francuske sa 4:2, a on postigao posljednji pogodak na utakmici.

Mandžukić se od nacionalnog tima oprostio putem Instagrama.

"Dragi navijači, uvijek sam više volio govoriti na terenu nego van njega. Zato mi i ove riječi dolaze malo teže nego što mi je bilo uklizati protivniku ili istrčati sprint u 120. minutu. Teže, jer znam koliko radosti mi donose sva okupljanja, utakmice i pobjede. Teže, jer znam da je slušanje "Lijepe naše" prije utakmice najveća emocija. Teže, jer znam kakva je čast obući hrvatski dres i predstavljati svoju zemlju. Teže, jer znam da je ovo konačno i da nakon ovih riječi više nema povratka. Koliko god me srebro napunilo novom energijom, ujedno mi je olakšalo ovu nemoguće tešku odluku. Doživjeli smo svoj san, napravili istorijski uspjeh i osjetili nevjerovatnu ljubav navijača", napisao je Mandžukić i dodao:

"Nema idealnog trenutka za odlazak. Da možemo, vjerujem da bismo svi nastupali za Hrvatsku dok smo živi, jer većeg ponosa nema. No, osjećam da je za mene taj trenutak sada. Da sam dao najbolje od sebe, da sam dao doprinos najvećem uspjehu hrvatskog fudbala. Niko od nas nije savršen. Promašivao sam prilike, gubio lopte ili pogrešno dodavao. No, uvijek sam dao sve od sebe i ostavio srce na terenu. Hvala vam što ste to prepoznali i bili uz mene i reprezentaciju. Od danas, moje je mjesto s vama - među najvjernijim navijačima Hrvatske. Voli vas Mandžo", napisao je napadač Juventusa.

Mandžukić je za Hrvatsku odigrao 89 utakmica, a sa 33 gola je drugi najbolji strijelac u istoriji, iza Davora Šukera (45).

