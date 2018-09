Mane: Za moje roditelje je fudbal bio gubljenje vremena

Fudbaler Liverpula Sadio Mane ispričao je kako su mu roditelji često govorili da je "igranje fudbala samo gubljenje vremena". Sve dok nije potpisao prvi profesionalni ugovor.

Sadio Mane brzo je postao jedan od ključnih igrača Liverpula, uz Mohameda Salaha i Roberta Firmina, a početak ove sezone u Premijer ligi za njega nije mogao da bude mnogo bolji. Mane je na četiri meča postigao četiri gola.

Senegalaski reprezentativac ispričao je kako njegovi roditelji nisu vjerovali da može da napravi dobru fudbalski karijeru i kako su pokušavali da ga nagovore da postane učitelj.

"Rođen sam u selu u kome nikada nije živio niko ko je napravio neku značajnu fudbalsku karijeru. Sjećam se kako su moji roditelji, kada sam bio mali, vjerovali da treba da ostanem u selu i postanem učitelj. Mislili su da je fudbal samo gubljenje vremena i da nemam šansu da uspijem", rekao je Mane u intervjuu za Bličer riport.

"Uvek sam im govorio - 'ovo je jedini posao koji će mi omogućiti da vam pomognem, mislim da imam šansu da postanem fudbaler'. Oni nisu bili baš tako sigurni u to. Živeli smo daleko od glavnog grada i praktično niko iz našeg mesta nikada nije uspio. Bili su protiv moje ideje i nikada nisu vjerovali u nju. Sve dok nisam potpisao prvi profesionalni ugovor", ispričao je Mane.

Mane je prvi ugovor potpisao za Mec 2011. Nakon toga je igrao za Salcburg i Sautempton prije dolaska u Liverpul, podsjeća Sport klub.

"Za njih ostvarenje mog sna nije bilo moguće. Priznajem da možda nije išlo brzo i lako, ali ja sam vjerovao. Ja sam sve uložio u to. Na kraju smo došli do tačke gdje više nisu imali izbora nego da me podrže. I uspjelo je. Danas su ponosni na mene", dodao je Mane.

