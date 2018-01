Marej operisao kuk, povratak tek za pola godine

Bivši prvi teniser svijeta Endi Marej operisao je kuk u Melburnu i sigurno neće igrati do juna, odnosno do sezone na travi.

Marej nije igrao od Vimbldona prošlog jula kada je ispao u četvrtfinalu.

“Danas sam operisao kuk u bolnici Sent Vinsent u Melburnu. Nadam se da ću se vratiti takmičarskom tenisu kada počne sezona na travi. Vratiću se jači", objavio je Marej.

Marej je pokušavao da se oporavi od nezgodne povrede, koja ga je dugo odvojila do terena, ali je operacija bila jedina opcija.

