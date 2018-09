Marin: Savićević mi je bio idol

Novi fudbaler Crvene zvezde Marko Marin rekao je danas da mu se dolaskom u taj klub ispunio dječački san i obećao da će davati maksimum u svakoj utakmici.

"Mnogo sam srećan zbog ovog transfera i što sam tu. Ispunjava mi se dječački san. Nadam se da ću imati velike uspjehe ovdje. Pritisak uvijek postoji, logično, ali mislim da ne bi trebalo da bude problema. Daću maksimum u svakoj utakmici i mislim da bih svojim kvalitetom trebalo da pomognem ekipi da ostvari ambicije", rekao je Marin na predstavljanju.

Marko Marin je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom u koju je došao iz grčkog Olimpijakosa.

"Nadam se da ćete me vidjeti u najboljoj formi i da ću pokazati kvalitet, ne vidim razlog zašto to ne bi bilo tako. Dobro se osjećam, spreman sam. Nisam trenirao sa ekipom četiri-pet nedjelja, ali će se to brzo rešiti", kazao je Marin.

Crvena zvezda će igrati Ligu šampiona u grupi sa Pari Sen Žermenom, Napolijem i Liverpulom. Marin je kazao da je grupa izuzetno teška, ali da će srpski klub pokušati da iznenadi.

Sa Zvezdom je razgovore počeo još prije dva mjeseca.

"Razgovori su tekli duže vreme, dva meseca otprilike. Olimpijakos je malo blokirao i bilo je problema", rekao je njemački fudbaler.

Objasnio je kako je počeo da navija za Crvenu zvezdu.

"Moj tata je počeo da navija za Zvezdu zbog Dragana Džajića. Otac mu je bio partizanovac, ali tata je postao zvezdaš, a ja sam naučio od njega. Onda je došao Dejan Savićević, koji mi je bio idol...", rekao je Marin.

Istakao je da će imati mnogo veću motivaciju u Zvezdi nego u prethodnim klubovima.

"Lijepo je igrati u velikim klubovima i u svakom sam se borio za titulu ili igrao Evropu. Ali, ovo je nešto drugo. Drugi osjećaj, emotivno je drugačije nego, na primer, u Čelsiju", rekao je Marin.

Marin je ponikao u Borusiji Menhengladbah, a u karijeri je igrao još za Verder, Čelsi, Sevilju, Fiorentinu, Anderleht i Trabzon.

Nastupio je 16 puta za reprezentaciju Njemačke s kojom je bio učesnik Svetskog prvenstva u Južnoj Africi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)