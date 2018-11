Marina i brani i pogađa: Osjetiš sigurnost i adrenalin te vodi

Na 30 utakmica ovog izdanja Lige šampiona, golmanke su dale pet golova. A onda je djevojka koja je odavno u istoriji crnogorskog rukometa uradila nešto što je do prije koju godinu bilo nezamislivo i što se gleda jako rijetko - postigla je dva pogotka na istom meču.

To je bila samo kruna fenomenalne partije Marine Rajčić, koja je bivšim saigračicama odbranila 13 šuteva, od kojih su dva bila sedmerci, a većina ostalih čisti ziceri. Zahvaljujući njoj, Budućnost je u derbiju 4. grupe A savladala Mec sa 23:19.

- Utakmica je bila teška, ali kada sam se probudila osjećaj je bio divan, prelijep. Nikada u karijeri nisam dala dva gola na istom meču, u Ligi šampiona sam dosad pogodila samo jednom protiv Vardara. Svi me pitaju da im objasnim kako sam to uradila, ali ne umijem. Jednostavno, u tom trenutku osjetiš sigurnost i adrenalin te vodi - prisjeća se 25-godišnja Podgoričanka.

Golmanka koja je sa svega 16 godina branila na Evropskom prvenstvu u Danskoj, sa 19 već bila reprezentativna i klupska prvakinja Starog kontinenta, te olimpijska vicešampionka, bila je svjesna da će duel sa prvakom Francuske biti jako naporan.

- Očekivala sam tešku utakmicu, ali sam vjerovala u nas. Nisam, ipak, mislila da ćemo baš onako dobro da odigramo. Veoma sam zadovoljna i što iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i brzo ispravljamo greške.

Čini se, doduše, da tim Dragana Adžića ima još mnogo rezervi u napadu. Milena Raičević je u nedjelju veče vukla tim, ali nije imala pravu podršku, jer su se Đurđina Jauković i Katarina Bulatović mučile sa agresivnom defanzivom Meca. Ni Tatjana Brnović nije bila na ustaljenom nivou, ali to je i očekivano, jer zbog problema sa koljenom nije ni trenirala.

- Mislim da nikad obje stvari ne mogu da budu fenomenalne. Djevojke su se trošile mnogo više u odbrani, a u napadu su dale koliko su mogle i koliko su imale snage. Bitno je da ispravljamo propuste, da je manje tehničkih grešaka - naglasila je Rajčićeva.

Njena nekadašnja konkurentkinja za mjesto među stativama u Mecu, Lora Gloze, odlično je počela utakmicu, odbranila tri šuta, ali je onda krenula Marinina serija - „skidala” je zicere kao od šale i unijela toliku nesigurnost bivšim saigračicama, da su često u želji da pogode sami ćošak griješile i šutirale pored ili preko gola.

- Naravno da mi je značilo što ih znam, ali to nikad ne daje veliku sigurnost, jer i one znaju mene. Nisam samo ja zaslužna za te odbrane, već cijeli tim. Srećna sam što sam odigrale na onakvom nivou, dobro smo se pripremile i izvukle pouke iz prvog susreta.

Rajčićeva je u dresu Budućnosti igrala na prva dva fajnl-fora Lige šampiona, cilj joj da i treći put ode u Budimpeštu. To je bio jedan od razloga za povratak.

- Možemo sigurno do fajnl-fora, baš vjerujem u to. Vratila sam se zbog toga, porodice, ali najviše zbog svoje zemlje i želje da opet osjetim čar igranja u „Morači”. Publika je protiv Meca bila fenomenalna, nadam se da će je biti sve više i više. Pokazale smo koliko možemo kada su nam „glave” spremne. To nam je najveći protivnik, ali i najveći saveznik.

Krajem mjeseca, u Francuskoj počinje Evropsko prvenstvo. Crna Gora će pokušati da iz sjenke iznenadi i osvoji prvu medalju od 2012. godine.

- Želim da igramo kao u klubu, da pokažemo srce, kao i uvijek. Jedva čekam Evropsko prvenstvo, zadovoljostvo je uvijek biti sa reprezentacijom, ali sada prvo razmišljam o dvije utakmice u Ligi šampiona. A što se medalje tiče, uvijek je pravo vrijeme za nju. Svaka selekcija ide na prvenstvo da bi osvojila odličje i dobro je imati cilj kojem težiš, ali je dosta utakmica do tog čina - zaključila je Rajčićeva.

